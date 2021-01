Sono sempre più affiatati Lory Del Santo e Marco Cucolo. La storia d’amore – nonostante la differenza di età (lei 62 anni, lui 29) – procede a gonfie vele e convivono a Milano. Il giovane napoletano è stato una roccia per Lory soprattutto dopo la scomparsa di Loren, che si è suicidato nel 2018. In una recente intervista rilasciata a Novella 2000 Lory Del Santo ha assicurato che con Marco Cucolo non c’è mai stata una crisi nonostante la lunga relazione d’amore.

E in un’altra al programma radiofonico Un giorno da pecora su Rai Radio 1 Lory Del Santo ha ammesso che l’intesa con il suo Marco è perfetta, anche nell’intimità. Lory ha ammesso di avere frequenti rapporti intimi con il suo compagno, anche se non sempre ne ha voglia: “Facciamo l’amore, ma io spero sempre il meno possibile, non troppo spesso. Direi di accontentarci di quattro volte a settimana. Dite che non è poco? Faccio solo il mio dovere, perché è giusto tutto sommato…”. (Continua dopo la foto)















Si era anche parlato della possibilità di adottare una bambina per poter allargare la famiglia: tuttavia è stato scelto di rinviare questo progetto. Lory ha vissuto la tragedia della perdita dei due figli Connor e Loren. Quest’ultimo si è tolto la vita nel 2018 a soli 19 anni, dopo aver sofferto a lungo di una malattia psichiatrica chiamata anedonia, una patologia che impedisce a chi ne è affetto di provare piacere, sentimenti o emozioni di alcun tipo. Conor, invece, era il figlio che Lory Del Santo ha avuto con Eric Clapton: morì tragicamente nel 1991 cadendo da un grattacielo a New York. (Continua dopo la foto)















Marco Cucolo, invece, non è mai diventato padre. Un sogno che potrebbe concretizzarsi più in là: per ora il ragazzo, visto spesso nel salotto di Barbara d’Urso in qualità di ospite, preferisce concentrarsi sul legame con Lory Del Santo. (Continua dopo la foto)









E proprio a testimonianza del fatto che tra i due il rapporto procede a gonfie vele si parla di matrimonio, come rivela Francesco Fredella su Libero: “Lory e Marco potrebbero convolare a nozze. Chissà. Pare che il feeling tra loro sia fortissimo, alla faccia di chi pensa che la differenza d’età possa essere un ostacolo. La coppia al centro del gossip, da nostre indiscrezioni, ha festeggiato a Milano”.

