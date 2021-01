Il mondo dello sport e non solo era rimasto colpito dalla terribile notizia del grave incidente, occorso ad Alex Zanardi lo scorso 19 giugno. Il paraciclista era stato appeso ad un filo e aveva lottato tra la vita e la morte, tenendo tutti con il fiato sospeso. A dicembre però sono arrivate le prime notizie confortanti: “Stringe la mano su richiesta. Se gli chiedono di fare ok, alza il pollice. Dov’è Daniela? E lui gira appena il capo verso di lei”, aveva riportato il settimanale del Corriere della Sera.

In precedenza Luca Pancalli, ovvero il presidente del Comitato Paralimpico, aveva dichiarato alla stampa: "Zanardi sta lottando per la seconda prova più difficile della sua vita e lo sta facendo al massimo. Siamo in contatto quotidianamente con la moglie Daniela. Alex è una persona importante per la famiglia dello sport italiano e anche internazionale per la sua capacità di amplificare e semplificare concetti importanti". Ora un'altra bellissima notizia è stata accolta con gran piacere.















In un'intervista concessa al 'Corriere della Sera' ha rotto il silenzio la dottoressa Federica Alemanno, che ha svelato dettagli molto interessanti sulle condizioni di salute del campione di sport e di vita: "Per noi è stata una grande emozione quando ha cominciato a parlare, nessuno ci credeva. Alex è riuscito a comunicare con la sua famiglia". Zanardi sta continuando la sua riabilitazione all'interno dell'ospedale di Padova, ma dal suo risveglio in poi sono giunte solo buone notizie.















La neuropsicologa ha inoltre spiegato nei particolari in cosa consiste la 'awake surgery', ovvero la tecnica usata anche nei confronti dell'ex pilota di Formula 1 per permettergli il risveglio: "Si tratta della chirurgia da svegli. Praticamente è una tecnica molto particolare che si fa in pochissimi centri in Italia ed ha come obiettivo quello di garantire al paziente la migliore qualità di vita possibile, dopo un'inevitabile intervento chirurgico alla testa". La Alemanno ha confessato di essere rimasta sbalordita.









La dottoressa è rimasta davvero a bocca aperta, quando si è accorta di questi importantissimi miglioramenti. Non ha nascosto di essere rimasta molto sorpresa: “Tenendogli la mano giorno per giorno sono rimasta sorpresa dalla sua capacità di recupero”. La speranza è che questi miglioramenti possano proseguire così per fargli vivere una vita più serena.

