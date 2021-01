“A guardarti bene…”. Qui aveva solo 5 anni, oggi è uno dei più ‘ricercati’ della tv italiana. Il sorriso non è mai cambiato, ecco chi è

La sua foto da bambino sta girando veloce. Diamo prima qualche indizio. Il suo nome ha affiancato quello di Emma Marrone e di Belen Rodreiguez e fin da piccolo l’espressione è sempre stata quella vispa di chi si stava già preparando al mondo dello spettacolo e della televisione. Un successo meritatissimo, conquistato anno dopo anno, e il super Vip si lasciava ammirare anche in tenera età.

Un bambino di soli 5 anni, ma con un sguardo già birichino. Dolcissimo, con ancora qualche dente da latte e occhi fissi e divertiti verso la macchina fotografica. Que bimbo ha fatto molta strada e oggi è uno dei profili Instagram più seguiti tra i Vip di sesso maschile. Se non avete ancora capito di chi si tratta, diamo un altro suggerimento: il suo ultimo successo sul piccolo schermo ha confermato ancora una volta quanta stima riceva ogni giorno dai fan.















Oggi è un famoso conduttore, ma in passato ha animato anche il palcoscenico della scuola di Amici come ex ballerino. Un altro aiuto? Bene, oggi ha 31 anni ma alle spalle vanta un passato sentimentale al fianco di grandi nomi, come quello della cantante pugliese Emma Marrone, e non solo. Anche Belen Rodriguez. Una storia, quest'ultima, che ha riempito pagine di gossip memorabili.















Siamo sicuri che avete finalmente capito di chi si tratta: Stefano De Martino, oggi persino papà di un splendido bambino di 7 anni che porta alto il cognome di famiglia. E a guardare bene la somiglianza tra Santiago e il suo papà è fuori dubbio. La foto ritrae Stefano da piccolo e viene subito apprezzata dai follower. A corredo, alcune parole in didascalia dove De Martino puntualizza qualcosa.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

“Dall’espressione potrete capire che questa foto ritrae l’esatto momento in cui mi dissero: ‘Se fai il bravo tra 25 anni, 4 mesi, 5 giorni, 1 ora e 49 minuti condurrai per la seconda volta un programma televisivo intitolato STASERA TUTTO È POSSIBILE’”. Ebbene, non poteva conoscere quale sarebbe stato il suo futuro, ma con i suoi 2 milioni 573mila spettatori, De Martino è riuscito a superare persino Amadeus.

