“La mia fidanzata…”. Eros Ramazzotti spegne le tante voci così. E la foto dice tutto

Eros Ramazzotti è senza dubbio uno dei cantanti più amati e seguiti in Italia e non solo. Il successo è arrivato negli anni ’80 e ’90, ma avendo venduto oltre 60 milioni di dischi nel mondo è entrato di diritto nel gotha della musica leggera e del pop-rock. Tutti conoscono, inoltre, le sue storie d’amore. La sua relazione con Michelle Hunziker ha riempito le pagine dei giornali rosa per molto tempo, fino alla rottura definitiva nel 2002, dopo 7 anni insieme.

Dalla loro unione è nata Aurora, che oggi ha 24 anni. Dopo Michelle Eros ha avuto un'altra importante storia con la modella Marica Pellegrinelli, che grazie al cantante è diventata madre di Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Ma anche questa relazione si è conclusa. Successivamente sono stati numerosi i flirt attribuiti a Ramazzotti, compreso un ritorno di fiamma con Marica. Voce che però la stessa Marica ha smentito categoricamente sui social. E adesso, chi c'è al fianco del bel cantautore romano?















Eros ha spiazzato tutti con un messaggio davvero singolare pubblicato sul suo profilo Instagram, dove conta oltre un milione e mezzo di follower. Eros ha svelato a tutti chi è la sua nuova fidanzata. Nella foto si vede il cantante con in braccio una chitarra e la scritta "Mi nueva favorita", ovvero appunto "La mia fidanzata preferita" in spagnolo. Un messaggio sicuramente ironico, uno scherzo, ma forse anche un modo per rispedire al mittente tutte le voci che periodicamente lo vedono protagonista di storie e liaison.















Proprio pochi giorni fa, ad esempio, i paparazzi avevano fotografato Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli in quelli che sembravano a tutti gli effetti degli atteggiamenti di grande complicità. Ma la voce è stata smentita, come detto, dalla stessa Marica che, anzi, ha spiegato come per il bene dei due figli tra lei ed Eros ci sia un rapporto di stima e rispetto reciproci. Silenzio, invece, da parte di Eros che in passato si era espresso con toni molto duri riguardo gossip più o meno inventati.









A Natale, invece, sempre Eros aveva scritto un altro messaggio che aveva fatto parlare: “Ci sono momenti, anche molto lunghi, dove le cose non vanno nel senso giusto. Quest’anno è stato così. La vita va avanti e la speranza è che tutto migliori per TUTTI. Vi auguriamo un anno diverso all’insegna del nuovo migliore, quella felicità, anche per le piccole cose, che manca da troppo tempo ❤️Love 🎼🎤🎸🎹 L’amore vince su tutto ❤️”. Un messaggio di speranza e un augurio che, ovviamente, ci sentiamo di inviare a tutti.

