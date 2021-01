La politica Mara Carfagna ha concluso il suo 2020 con una gioia straordinaria, infatti lo scorso 27 ottobre è diventata mamma. La bimba è nata dalla sua unione con Alessandro Ruben. Con lui porta avanti una meravigliosa storia d’amore dal 2013. Il compagno è un ex deputato di Futuro e libertà e in passato la donna aveva manifestato tutto il suo amore nei suoi confronti in un’intervista. Parole ricche di affetto, che avevano permesso di far conoscere meglio il carattere del 53enne.

Questo quanto aveva rivelato la Carfagna: "Alessandro è un uomo presente e attento che compensa con la sua solarità il mio carattere rigido e severo. Fare un figlio è una scelta d'amore, il coronamento di un percorso d'amore e dell'avere accanto un uomo attento e presente che ama l'idea di fare una famiglia. Una relazione solida e stabile rappresenta sicuramente un presupposto importante". Ora, a distanza di alcuni mesi, si è finalmente immortalata in compagnia della piccola.















Sul suo profilo Instagram ufficiale, Mara ha voluto pubblicare un post che la riprende con il passeggino, insieme appunto alla bambina. Lei ha una mascherina in volto per difendersi dal contagio da coronavirus. A corredo dell'istantanea, che ha raccolto un successo straordinario, ha scritto: "Una piccola pausa dopo l'Aula con la mia Vittoria". Un momento dunque di relax per la vicepresidente della Camera, che ha voluto godersi sua figlia durante una pausa dei lavori con gli altri deputati.















In davvero pochissime ore è riuscita ad ottenere oltre 3 mila mi piace ed una marea di consensi. Questi i messaggi dei suoi follower considerati più significativi: "Si legge la gioia nei tuoi occhi, auguri", "Complimenti per l'energia e la passione che ci mette, tanta voglia di fare. Sei da ammirare", "Che bello vederti, la tua Vittoria sarà sicuramente bellissima come la mamma". E poi: "Complimenti a te e alla piccola", "Mara, i tuoi occhi dicono tutto, sei una mamma stupenda".









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Carfagna (@maracarfagna)

Un po’ di tempo fa era stata costretta al ricovero per una polmonite. Fonti di Forza Italia avevano assicurato che “non si tratta di una polmonite da Covid”, dunque il ricovero per l’ex ministra per le pari opportunità che è diventata mamma per la prima volta a fine ottobre si è reso necessario per tenere monitorata la situazione e agire nel modo migliore. In poche ore la notizia aveva fatto il giro della rete.

