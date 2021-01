Proprio su queste pagine appena ieri avevamo lanciato la notizia bomba sulla nuova fiamma di Can Yaman. L’attore turco, conosciuto in Italia grazie alle serie tv Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, Daydreamer – Le ali del sogno e Bay Yanlış, in Italia “Signor Sbagliato”, in questi giorni è a Roma per girare uno spot pubblicitario su una nota marca di pasta. Can ha fatto parecchio parlare di sé, perché al suo arrivo si è beccato una multa di 400 euro per violazione delle norme anti-Covid.

Cedendo alle richieste delle fan, infatti, la star è sceso in strada per firmare autografi e scattarsi selfie con le sue ammiratrici, scatenando un vero e proprio putiferio e senza rispettare il distanziamento con le altre persone già presenti. Successivamente Can non ha commentato il fatto di essere stato multato, ma ha semplicemente ringraziato le fan per il calore dimostrato. Poi avevamo parlato della famosa annunciatrice tv che secondo il gossip stava frequentando, ebbene, ora ci sono le prove.















Can Yaman e Diletta Leotta insieme a Roma. È il settimanale Chi a confermare l'indiscrezione con delle foto inequivocabili che ritraggono il famoso attore e la conduttrice Sky in atteggiamenti complici, probabilmente nel ristorante dell'albergo. Si tratta di una coppia, ovviamente, esplosiva, e adesso le immagini sono lì ad avvalorare una tesi che inizialmente era stata costruita su alcuni indizi: il fatto che i due stessero nello stesso hotel, che Diletta era stata la prima a fotografare la folla intorno all'attore e poi il post della stessa conduttrice con un bel mazzo di fiori e una rosa rossa.















Secondo quanto riportato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini i due hanno trascorso ben cinque giorni insieme. Diletta ha raggiunto Can in albergo la settimana scorsa, proprio quando la star di Instanbul è arrivata a Roma per girare lo spot di Ferzan Ozpetek e per firmare il contratto sulla serie di Sandokan. Serie in cui, tra l'altro, sarà affiancato da Luca Argentero. I due vip scherzano, ridono, si abbracciano e, a quanto pare, si baciano pure. Le foto, in esclusiva, invece, sono come detto del settimanale Chi.









Parliamo di due personaggi molto noti e che prima del loro incontro erano effettivamente single. Anche la storia di Diletta Leotta con Daniele Scardina si è dunque definitivamente conclusa. Mentre per Can Yaman si era parlato insistentemente di una relazione con la sua compagna sul set Demet Özdemir, ma sembra che tra i due ci sia soltanto una buona amicizia. Ad annunciare il gossip per prima era stata la conduttrice radiofonica Anna Pettinelli su Rds. Beh, ci ha preso alla grande.

