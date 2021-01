Si chiama Adriana Riccio ed è la compagna del conduttore Flavio Insinna. La donna, che nulla ha a che fare con il mondo dello spettacolo, insegna taekwondo e ha visto una medaglia di bronzo ai Mondiali in questa disciplina. La coppia è molto riservata, tende a rivelare pochissimi dettagli in merito alla loro vita privata. Dalle indiscrezioni che circolano siamo quasi sicuri che il loro primo incontro risale al 2016 nello studio televisivo di Affari Tuoi.

Adriana quel giorno partecipò al programma televisivo come concorrente del Veneto e vinse 36.000 euro. Il colpo di fulmine sarebbe scattato durante la puntata. Per evitare pettegolezzi inutili, la coppia ha preferito mantenere segreta la loro relazione, finché hanno deciso di non nascondersi più e di viversi anche davanti gli occhi più indiscreti il loro grandissimo amore. (Continua a leggere dopo la foto)















Come ricorderete, Flavio Insinna, prima di incontrare la sua attuale compagna, ha avuto un lungo fidanzamento con l’autrice Mariagrazia Dragani con cui si è anche sposato ma nessuno dei due ha mai voluto rivelare al grande pubblico le motivazioni che li hanno indotti a chiudere per sempre con l’altro. Flavio infatti ha dovuto dire addio ad Affari Tuoi in seguito al dietro le quinte poco raffinati diffusi da Striscia la Notizia. (Continua a leggere dopo la foto)























C’è da dirlo: il programma sembrava veramente fatto su misura per Flavio, che ha dovuto lasciarlo con tanta amarezza. Tuttavia gli ha regalato ciò che oggi ama di più al mondo, ovvero la sua dolce metà. Per la prima volta Adriana è apparsa in tv per fare una sorpresa al compagno ospite a Oggi è un altro giorno, programma condotto da Serena Bortone. (Continua a leggere dopo la foto)



Non se l’aspettava proprio e per Flavio è stata una grandissima emozione: per la prima volta vede in televisione un filmato della sua dolce metà, che dal divano di casa, assieme ai loro cani, ha voluto mandargli un video-messaggio. Il filmato della fidanzata ha totalmente spiazzato il conduttore, perchè mai si sarebbe immaginato di vederla in Tv. Emozione a go-go.

Ti potrebbe anche interessare: Televisione, il presentatore e giornalista vittima del Covid. Diceva “non esiste, faccio come voglio”