La nota giornalista e conduttrice televisiva Benedetta Rinaldi ha rilasciato un’importante intervista a ‘Ok Salute’, dove ha toccato un tema molto ricorrente nelle donne. Nel febbraio del 2020 ha annunciato a tutti di essere diventata mamma: una felicità straordinaria per lei che aveva scritto parole cariche di amore. Ecco il post dell’epoca: “Sono davvero al settimo cielo, lo scorso 12 febbraio è nata con il parto cesareo la mia secondogenita ed io mi sento la donna più felice del mondo”.

Aveva poi aggiunto: "Abbiamo deciso di chiamare nostra figlia Elisabetta, un nome che ci è sempre piaciuto, dal suono dolce. Lei è stata proprio cercata, voluta. Emanuele ed io l'avevamo rimandata per troppo tempo per una serie di motivi, anche professionali. Ognuno fa un po' come vuole, ma trentotto anni, quanti ne ho io, credo siano già un'età fisiologicamente importante. Il fratellino Edoardo sembra molto affettuoso verso la sorellina". Ora l'annuncio di un problema.















Benedetta ha confessato di aver avuto una problematica di salute dopo il primo parto, ovvero la diastasi addominale. Si tratta più precisamente dell'allontanamento dei muscoli addominali retti, quelli che percorrono il centro addominale dallo sterno fino ad arrivare al pube. Nonostante dunque la gravidanza sia stata portata a termine da un po' di tempo, ancora oggi lei ha la pancia gonfia e dura come se fosse ancora in stato interessante. E ha voluto parlarne pubblicamente.















La Rinaldi ha dichiarato: "Mi accarezzavano la pancia e si congratulavano per il prossimo bebè in arrivo. Oppure mi facevano saltare la coda alla cassa perché pensavano che fossi in dolce attesa. Gesti di cortesia che avrei accolto con piacere, se solo avessi aspettato davvero un altro figlio. La mia pancia non è più ritornata come prima". Quando si è poi sottoposta agli esami, le è stata trovata la diastasi addominale. E purtroppo per lei non bastano solamente allenamenti e dieta per risolvere tutto.









Per superare questo problema dovrebbe ricorrere ad un’operazione chirurgica. Bisogna comunque intervenire per evitare di avere problematiche gravi anche alla schiena. Essendo molto impegnata nel piccolo schermo, ha preferito posticipare l’intervento, ma sicuramente prima o poi sarà costretta ad andare in sala operatoria per mettersi tutto definitivamente alle spalle e vivere più serenamente.

