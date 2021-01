Una notizia meravigliosa per Claudia Dionigi, che ha fatto un annuncio spettacolare su Instagram. L’ex volto di ‘Uomini e Donne’, fidanzato con Lorenzo Riccardi conosciuto appunto nel dating show di Maria De Filippi, è una nota influencer e non poteva che scegliere i social network per una comunicazione importantissima sulla sua vita privata. La sua incredibile bellezza colpì proprio tutti nel 2018, che comunque la apprezzarono anche per una personalità molto forte.

Ovviamente la popolarità l’ha acquisita grazie e soprattutto al programma di Canale 5, anche se poi è stata in grado di confermare questo suo interesse su di lei. Oggi è da ritenere una delle giovani più seguite su Instagram e qualche ora fa ha fatto impazzire tutti di gioia. Nessuno infatti si aspettava di dover leggere una notizia simile. Il 2021 per Claudia non poteva cominciare nel migliore dei modi. Il suo entusiasmo è palpabile leggendo il post che ha collezionato una marea di like. (Continua dopo la foto)















Chi si attendeva notizie sulla coppia è rimasto un po’ deluso, infatti non sono in serbo novità sul rapporto tra lei e Lorenzo. Certo, i due hanno iniziato da tempo una convivenza che sta proseguendo nel migliore dei modi, ma non ci sono notizie che fanno immaginare un futuro matrimonio o la nascita di un bebè. Anche se una bimba è venuta alla luce e tutto questo ha permesso di far diventare zia la Dionigi. Le sue parole sono ricche di amore e hanno fatto presto il giro del web. (Continua dopo la foto)















Per la seconda volta può dunque essere chiamata zia, essendo nata la piccola Greta nella giornata di lunedì 11 gennaio. Ecco cosa ha scritto sul social network la ragazza, corredando una foto della piccola: “Benvenuta al mondo amore della zia…Mi dispiace non poterti conoscere subito, non sai quanto…Ma sono sicura che ci vedremo presto presto. Auguri a voi per questa gioia immensa. Mi mancate tantissimo”. Ed ha aggiunto gli hashtag #ziaperlasecondavolta, #family, #babygirl, #love. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia (@claudiadionigi)

Si era vociferato in passato di un clamoroso tradimento perpetrato da Riccardi nei confronti della sua dolce metà. E Claudia Dionigi aveva risposto così: “Se pensate che replicherò a tutte le cattiverie che sto leggendo vi sbagliate…Chi mi conosce sa che non amo fare gossip soprattutto su cose veramente infondate. Per me è follia pura e vi dico che mi dispiace per voi che perdete anche tempo a credere a tutto ciò e a creare pagine”.

