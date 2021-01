Anche se di riflesso anche Mario Balotelli è stato protagonista a questo GF Vip. Il fratello del calciatore, Enock, ha infatti partecipato al reality, così come la sua ex Dayane Mello che per la cronaca è ancora in gioco e anche chiacchieratissima. Super Mario è quindi più volte intervenuto, sia nella Casa (dove fece quell’uscita infelice proprio rivolta alla bella Dayane) che in collegamento telefonico, senza dimenticare i post sui social.

Insomma, Mario Balotelli ha fatto parlare di sé in diverse occasioni. La Mello ha anche svelato dei retroscena su di lei e sulla sua storia passata e tanto discussa anche nella Casa con il fratello di Enock. A Cristiano Malgioglio aveva infatti confidato cosa successo al primo appuntamento tra lei e il calciatore. “Lui è molto romantico, mi ha fatto trovare 100 rose rosse nella macchina”. (Continua dopo la foto)















A proposito di vita sentimentale, fino a qualche tempo fa Mario Balotelli era tornato nel mirino della cronaca rosa per una presunta relazione lampo con Alessia Messina, ex UeD. Il flirt, non confermato ma neppure smentito dal calciatore ora in forza al Monza, si sarebbe consumato in fretta, finendo rapidamente su un binario morto. Ma ora a stare a sentire il gossip c’è una novità. (Continua dopo la foto)















Nelle ultime ore sta infatti circolando con insistenza un rumor sulla frequentazione di Balotelli e un’altra ex protagonista di UeD, la bella Nicole Mazzocato. Voci su una possibile liaison tra i due erano già circolate pochi giorni fa, più precisamente dopo la notte di Capodanno. A lanciarle era stato il profilo Instagram Investigatoresocial che assicurava che Mario e Nicole avevano salutato l’arrivo del 2021 insieme. (Continua dopo le foto)











In quell’occasione il rumor svanì poi alla velocità della luce ma ora è il sito Isa e Chia a rilanciarlo. Il portale ha infatti notato che delle foto su Instagram postate separatamente da Mario e da Nicole parrebbero avere lo stesso sfondo, vale a dire lo stesso muro di un’abitazione che dovrebbe essere quella del bresciano. Un indizio, almeno per ora, che non trova conferme dai diretti interessati. Arriveranno presto?

