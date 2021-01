Nuove scoppiettanti indiscrezioni arrivano sulla nota coppia vip. E che coppia. Lo sappiamo, Elisabetta Gregoraci, dopo essere uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, ha trascorso delle vacanze super lusso a Dubai. Ovviamente la showgirl ha postato su Instagram delle stories con delle immagini favolose. Cibi ricercati, danze e spettacoli tipici del Billionaire, il locale dell’ex marito Flavio Briatore, il tutto in compagnia del figlio Nathan.

Poi, dopo una nottata parecchio movimentata, eccola in bikini su una splendida spiaggia, sotto un cielo meraviglioso ed un sole accecante. Ad una temperatura di 23-25 gradi. Mentre qui in Italia il gelo imperversa. C’è da restare di sasso dall’invidia, ma lo sappiamo Elisabetta è molto amata. L’ultima voce sul suo conto, però, è clamorosa. Il suo nome è stato recentemente accostato a diversi personaggi, ma la verità è che attualmente non c’è nessuna ‘nuova’ love story per la Gregoraci. Ma un clamoroso ritorno di fiamma. (Continua a leggere dopo la foto)















Elisabetta è tornata, insieme con il figlio Nathan Falco, nella sua casa di Montecarlo dopo la vacanza a Dubai. Ma come ha effettuato il viaggio di ritorno? Ebbene, dopo una settimana di relax e divertimento da super vip, Elisabetta è rientrata in Italia con l’aereo privato di Flavio Briatore, e proprio in compagnia dell’imprenditore suo ex marito. Briatore si trovava a Dubai proprio per la riapertura del famoso locale e ha trascorso il Capodanno con l’ex moglie. (Continua a leggere dopo la foto)















Il rientro di Elisabetta Gregoraci, del figlio Nathan e dell’ex Flavio Briatore, tutti insieme appassionatamente, sembra essere un indizio molto forte che tra i due potrebbe esseri un clamoroso ritorno di fiamma. L’imprenditore ha pubblicato una foto all’interno dell’aereo privato con il messaggio: “Si ritorna a casa”. E la showgirl ci tiene a precisare che è stata proprio lei a scattare la foto, commentando così: “Brava la fotografa 😂”. (Continua a leggere dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)

Tra Flavio ed Elisabetta sembra tornato di nuovo il sereno e forse, chissà, anche qualcosa in più. Intanto i fan sognano una clamorosa ricomposizione della coppia. Le discussioni sulla fatidica proposta di ‘risposarsi’ ricevuta da Elisabetta e smentita da Briatore sembrano definitivamente superate. E poi c’è un particolare: entrambi, a Dubai, si sono sottoposti al lancio dei coltelli, prima Flavio, poi Elisabetta. Che sia il segno di una ritrovata ‘unità d’intenti’?

“Falso!”. Elisabetta Gregoraci non ha pace, Flavio Briatore costretto a parlare