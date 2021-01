Vittorio Cecchi Gori, 78 anni, imprenditore, ex politico e produttore cinematografico ha sempre amato circondarsi di belle donne. Sposato dall’83 al 2000 con Rita Rusic, alla quale si è riavvicinato nel 2017 dopo un ricovero in ospedale per ischemia cerebrale, Cecchi Gori ha avuto anche una storia con Valeria Marini, durata tre anni. Ma ha avuto una relazione anche con Mara Meis, ovvero Mara De Gennaro, rappresentante dell’Italia a Miss Mondo nel 1996.

Recentemente si è tornati a parlare di lui per un gossip che lo voleva al fianco di un’avvenente attrice cubana di 32 anni, di nome Barbara. Ma il direttore di Novella 2000 nonché firma di Libero Roberto Alessi ha spiegato che le cose, in realtà, stanno diversamente. Intanto bisogna ricordare che Vittorio si trova ancora agli arresti domiciliari a scontare un cumulo di pena di otto anni e mezzo per bancarotta riguardo il fallimento della Safin, una società cinematografica dell’imprenditore. (Continua a leggere dopo la foto)















Alessi ha spiegato che non c’è nessuna nuova fidanzata per Vittorio Cecchi Gori. “Di vero amore non si tratta” scrive il giornalista su Libero che poi aggiunge: “Però è a casa, si è ripreso e sta meglio e il figlio Mario Jr gli è costantemente vicino”. Poi il direttore di Novella 2000 spiega come si è creato il malinteso. La presunta fidanzata cubana sarebbe “un’amica dei suoi collaboratori di casa”. (Continua a leggere dopo la foto)















E la voce sul fidanzamento tra i due si sarebbe scatenata subito dopo che in rete si è diffuso un semplice e innocente selfie con Vittorio e Barbara. Naturalmente tanto è bastato per far esplodere il gossip, con conseguenti discussioni sui 46 anni di differenza. E sempre su Libero erano stati resi noti dei dettagli sulla ‘relazione’. In particolare il giornalista Francesco Fredella aveva spiegato di essere venuto a conoscenza di alcuni fatti tramite il medico Antonio De Luca. (Continua a leggere dopo la foto)









Il medico avrebbe rivelato al giornalista di aver trascorso il Capodanno a casa del produttore, alla presenza proprio di Vittorio e, appunto, di Barbara. Lo stesso quotidiano, adesso, ha smentito la notizia, svelando come si è creato questo fraintendimento. È stata, invece, confermata la voce sulla visita di Valeria Marini all’imprenditore. Tra i due i rapporti sono infatti buoni. Discorso diverso con l’ex moglie Rita Rusic, accusata, sempre secondo De Luca, da Vittorio di raccontare tante bugie.

