Ora è il ‘Grande Fratello Vip’ ad essere grande protagonista nel piccolo schermo, ma ci sono tanti altri programmi pronti a diventare popolari nei prossimi mesi. Uno fra tutti il Festival di Sanremo, ma attenzione anche a ‘Il Cantante Mascherato’. Nelle ultime ore è uscita fuori un’indiscrezione molto interessante su Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros e di Michelle Hunziker sarebbe infatti in lizza per un’avventura televisiva davvero molto interessante. Potrebbe essere una svolta per lei.

Con i suoi video fa divertire tantissimi follower su Instagram, infatti la giovane è di una simpatia contagiosa. Nonostante questo non ha ancora avuto la possibilità di essere grande protagonista nel mondo della televisione, ma ecco prepararsi per lei un’offerta che, se confermata, sarebbe irrinunciabile. I suoi fan, una volta letta la notizia, sono letteralmente esplosi di gioia. Mancano le conferme, ma le indiscrezioni si fanno più insistenti. Andiamo a vedere di cosa si tratta. (Continua dopo la foto)















Stiamo parlando del reality show ‘L’Isola dei Famosi’. Alla conduzione ci sarà la bravissima Ilary Blasi, ma c’è una corsa sfrenata per il posto di inviato. Si è innanzitutto parlato della possibilità che Tommaso Zorzi, una volta terminata l’esperienza al GF Vip’, potesse approdare sull’isola, ma il sito ‘Giornalettismo’ ha smentito tutto. Uno dei candidati resta Alvin, ma in collegamento dall’Honduras potrebbe esserci proprio Aurora, le cui quotazioni sono lievitate in questi giorni. (Continua dopo la foto)















Le ultime voci riferiscono però che la Ramazzotti entrerebbe in scena solamente se Alvin dovesse declinare la proposta. Zorzi invece sarebbe troppo stanco dopo una lunghissima avventura nella Casa più spiata d’Italia e non sarebbe dunque il nome giusto per ‘L’Isola dei Famosi’. Questa lotta tra Alvin e Aurora è destinata a proseguire fino alla fine, anche se tra qualche settimane Mediaset dovrà necessariamente comunicare il nome ufficiale. Non resta che pazientare ancora un po’. (Continua dopo la foto)









Il giorno di Natale Aurora Ramazzotti ha pubblicato una foto del clan Trussardi-Hunziker: mamma Michelle, Tomaso, le sorelline Celeste e Sole e la nonna Ineke. Pochi ma buoni”, ha scritto la figlia di Michelle ed Eros a corredo della foto di famiglia. Il post ha collezionato tantissimi cuoricini e numerosissimi commenti. Ora per lei potrebbe aprirsi questa porta importante per la carriera.

