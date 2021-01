“Non può farlo!”. Meghan Markle, la decisione diventa ufficiale. Ormai è troppo tardi

Meghan Markle, la decisione sembra essere presa. A diffondere la notizia il Daily Telegraph, che così informa tutti della rinuncia fatta dalla duchessa del Sussex. Infatti, dopo l’allontanamento dalla famiglia reale e il trasferimento in California, Meghan sembra aver rinunciato al piano di diventare cittadina del Regno Unito. Dopo l’accordo preso con Buckingham Palace e la nuova vita negli States, il progetto resta sospeso.

Non il procedimento avviato per prendere possesso del passaporto blu, ma neanche i requisiti necessario allo scopo: Meghan sembra aver rinunciato al progetto di diventare cittadina britannica. Nello specifico il Daily Mail spiega "che la duchessa di Sussex ha perso la sua occasione". Voci di corridoio correvano ancora prima di diventare la moglie di Harry. Infatti era il 2017 quando in moli aspettavano che la duchessa diventasse prima o poi cittadina britannica.















Ebbene si, sulle pagine della CNNsi leggeva al tempo che Meghan Markle, seppur fosse presa dall'organizzazione delle nozze, stava per avviare tutte le pratiche atte per ottenere la nuova cittadinanza. E quella che all'epoca sembrava essere una certezza, oggi diventa un castello di sabbia. I Sussex si trasferirono in Canada nel gennaio 2020 e da lì il totale allontanamento dagli affari di corte.















Pare dunque che ottenere la cittadinanza britannica non sia stato più il desiderio della duchessa, che in ogni caso non avrebbe i requisiti per ottenerla. I motivi sono semplici e basta dare uno sguarda alle leggi britanniche per capirlo. Requisito essenziale sarebbe quello di aver trascorso nel Regno Unito almeno 270 giorni per i tre anni precedenti alla domanda ufficiale.









Quindi per la delusione di molti, i Sussex pare vogliano prendere le distanze dalla royal family, anche se nella mente di molti ronza ancora una domanda: Meghan avrebbe preso o no la cittadinanza britannica? O meglio, avrebbe desiderato accadesse? Ancora un velo di mistero su dove Meghan abbia sempre immaginato il suo futuro, al fianco di Harry e alle prese con la sua indipendenza effettiva.

