“So chi è Alessio”. GF Vip, salta fuori il ‘fidanzato’ di Giulia Salemi. Soffiata pazzesca: ecco chi è

Colpo di scena nella casa del GFVip 5. I vip trascorrono la mattinata in giardino ma alcune dichiarazioni provenienti dall’esterno su Giulia Salemi turbano la casa. Già nelle scorse ore un messaggio aereo dei Gregorelli, i fan che supportano Pierpaolo e Elisabetta Gregoraci, aveva infastidito l’italo-persiana, che era rimasta perplessa dalla scritta sulla Gregoraci, ormai fuori dalla casa da oltre un mese.

Dall'esterno della Casa più spiata d'Italia è arrivata une vera e propria bomba sull'influencer milanese: "Giulia è fidanzata con Alessio", ha urlato una persona col megafono fuori dalle mura di Cinecittà.















"Chi è Alessio?" domandano curiosi i compagni d'avventra che, dopo un primo attimo di stupore, corrono a cercare Giulia per conoscere maggiori dettagli. Stefania e Tommaso raggiungono la ragazza in camera per chiederle chi sia il misterioso Alessio. Giulia non sembra capire inizialmente il motivo della domanda e dopo qualche minuto afferma "sto facendo mente locale ma no". Anche Pierpaolo raggiunge la stanza curioso di conoscere la verità "magari è qualcuno che frequentavi" ipotizza il concorrente ma Giulia sembta categorica.















Giulia raggiunge poi il giardino insieme a Tommaso per continuare la conversazione con Pierpaolo "non avrei problemi ad ammetterlo se fosse vero" afferma dispiaciuta per poi ribadire "io sono entrata qui single". "Ovvio che credo a te però mettiti nei miei panni, io la tua vita non la conosco" afferma Pierpaolo che sebbene provi a tranquillizzare Giulia sembra comunque destabilizato. Il pranzo interrompe la conversazione ma è evidente che entrambi sono particolamente scossi. urlano che Giulia Salemi sta con Alessio Romagnoli (fidanzato tanto che la regia censura, nda), Pierpaolo Pretelli entra in crisi e scoppia il putiferio. Tommaso Zorzi critico: "Il GF non è Tinder!".









Ora Deianira Marzano tira fuori il nome del presunto fidanzato della Salemi. “Dicono che la Salemi sia fidanzata con questo calciatore, Alessio Romagnoli, ma io mi domando perché dire che è single quando invece non lo è? Che c’è di male?”, ha detto la Marzando svelando il nome dello sportivo con cui si frequenterebbe Giulia.

Alessio Romagnoli, è nato ad Anzio il 12 gennaio 1995, è un calciatore italiano, difensore del Milan, di cui è capitano, e della nazionale italiana. Quest’estate, il gossip attribuiva alla Salemi, una liaison con il giocatore Alessio Romagnoli, a sua volta fidanzato da anni.

