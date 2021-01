Nuovo capitolo dell’ormai infinita storia legata a Rosa Perrotta. L’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ ha vissuto momenti difficilissimi con Pietro Tartaglione, infatti hanno trascorso da separati il Natale perché le incomprensioni erano diventate insostenibili. Poi però pare che abbiano trascorso insieme il Capodanno e i fan erano quindi tornati a sperare. Alcune ore fa lei ha rotto finalmente il silenzio, rivelando come stanno le cose. Le sue parole sono abbastanza chiare e concise.

Ha voluto affidare ad Instagram il suo pensiero, infatti ha dato vita a numerose stories che hanno cercato di chiarire definitivamente la questione. La donna ha iniziato le sue rivelazioni facendo una sorta di elenco delle critiche alle quali sono stati costretti a sottostare: “Sta facendo questa farsa perché è incinta; sta facendo questa farsa perché andrà a comunicare in televisione che si sposano. Pubblicità; hanno litigato perché le famiglie hanno litigato. Addirittura hanno fatto altro”. (Continua dopo la foto)















La Perrotta ha quindi detto ancora: “Addirittura qualcuno si è permesso di criticarci e giudicarci nelle vesti di genitori”. Ha dunque voluto smentire categoricamente queste accuse infondate: “Non sono solita costruire altari sui miei fallimenti. E rappresentando questo per me il fallimento per antonomasia della mia vita, non ci sono riuscita. Credo che alcune cose vadano gestite tra le mura di casa propria, in maniera più dignitosa possibile”. Poi ha spiegato come stanno le cose. (Continua dopo la foto)















La Perrotta ha aggiunto che le ha fatto molto piacere leggere anche messaggi positivi: “Grazie a voi, il cui unico piacere era vederci di nuovo felici e magari insieme. Stiamo cercando di ritrovare la nostra serenità, il nostro equilibrio, nella vita si può rimediare tutto quando c’è amore. Fino a quando c’è amore vale sempre la pena. Vi vogliamo bene, grazie di cuore”. Dunque, sembra che il sereno stia davvero tornando e chissà se nei prossimi giorni non li rivedremo di nuovo assieme. (Continua dopo la foto)









Queste erano state le prove del riavvicinamento: Tartaglione ha pubblicato una rosa gialla all’interno del taschino della sua giacca la sera di Capodanno. E proprio durante quella serata le identiche rose erano presenti sulla tavola di Perrotta. La stessa Rosa ha dato vita ad una storia Instagram, che ha permesso di mostrare un’immagine di lei in compagnia della dolce metà e del figlio, corredata da un cuore.

“Io non volevo crederci…”. Il dramma di Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia scoppia in lacrime a Verissimo