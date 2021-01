Roberto Giacobbo è uno dei conduttori televisivi più apprezzati nel panorama televisivo italiano. Impossibile non ricordare i suoi tanti anni spesi alla Rai alla conduzione di ‘Voyager – Ai confini della conoscenza’. Adesso è invece protagonista su Mediaset, con la trasmissione ‘Freedom – Oltre il confine’, che va in onda il venerdì sera su Italia 1 e che riscuote un buonissimo successo. Di lui si sa invece molto poco sulla vita privata, infatti è una persona da ritenere estremamente riservata.

Un po’ di tempo fa ha però svelato di aver rischiato grosso a causa del coronavirus: “Ero ad un passo dalla fine. Tutto è successo il 5 marzo. Qualcuno mi ha trasmesso il virus, probabilmente mentre ero al supermercato. Purtroppo una laringite ha falsificato i sintomi. Avevo la febbre alta, non stavo bene. Mi hanno tolto tutto, anche la fede nuziale. Ho pensato che sarebbe stata l’ultima cosa che avrebbero avuto le mie figlie e mia moglie”. E a proposito della coniuge, vediamo chi è. (Continua dopo la foto)















Sua moglie si chiama Irene Bellini e sta insieme al popolare presentatore dal 1988. La signora è nata nel 1962, più precisamente nel mese di maggio. Di lei si sa ancora che è del segno dei Gemelli ed ha anche frequentato l’università. Ha infatti seguito le lezioni alla facoltà di Giurisprudenza. Non è proprio un volto sconosciuto, visto che ha lavorato diversi anni in alcune trasmissioni della Rai e di La7. La donna è infatti un’autrice di programmi televisivi, ma ha anche fatto altro. (Continua dopo la foto)















Irene ha anche dato vita ad alcuni saggi e tra i più famosi si ricordano ‘L’atlante dei misteri’ e ‘Il segreto di Shakespeare’. Marito e moglie sono uniti anche nella vita professionale perché lei è proprietaria della casa di produzione del format di Giacobbo. Quest’ultimo raccontò inoltre in una conversazione con un giornalista di ‘Panorama’ di aver conosciuto per la prima volta la sua futura moglie durante una cena con gli amici, appunto 33 anni fa. Lui era un giovane di 27 anni, lei una 26enne. (Continua dopo la foto)









Il matrimonio tra Roberto e Irene è stato celebrato negli anni Novanta e dalla loro unione sono nate le figlie Margherita, Angelica e Giovanna. Inoltre, hanno una grande passione per gli animali, infatti hanno nella loro abitazione una cagnolina che si chiama Nara. Tutta la famiglia è stata vittima del Covid-19, ma nessuno di loro ha avuto conseguenze serie, tranne lui come raccontato in precedenza.

