“Vuoi sposarmi…”. La dolcissima proposta di matrimonio vip in una cornice da favola. “È ora di farlo, siamo felici”

Graziano Pellè e la modella Viky Varga fanno ormai coppia da 8 anni. Un legame forte e solido tra il calciatore e la modella nato quando lui giocava Olanda e segnava gol a raffica con la maglia del Feyenoord. Pellè ha 35 anni ed è reduce dall’esperienza nel campionato cinese, nella Chinese Super League: ha giocato nello Shandong Luneng, un’avventura cominciata nell’estate del 2016, dopo il buon Europeo disputato dall’attaccante salentino. Per lui 132 presenze e 64 gol – tra tutte le competizioni – con la ciliegina della Coppa di Cina, vinta nel 2020.

La sua relazione con la bellissima modella prosegue così a gonfie vele tanto che per l’attaccante di origini salentine è arrivato il momento di fare quella proposta che tutte le donne sognano di ricevere. La vista è quella mozzafiato della vela, il grattacielo di Dubai. In dono un super anello per chiederle di sposarlo. (Continua dopo la foto)















Dopo 8 anni di amore è arrivato il momento di fare il grande passo. Li vedremo presto da marito e moglie in Italia, a quanto pare. Infatti sul calciatore 35enne hanno puntato i riflettori una serie di squadre, Inter e Juventus su tutte. Vedremo chi la spunterà e quale maglia sceglierà di indossare. Intanto ci sono da scegliere le fedi… (Continua dopo la foto)















“Vorrei ringraziare Graziano per la migliore proposta e l’anello più bello che potessi immaginare – il messaggio di Viktoria su Instagram – hai fatto un ottimo lavoro nel pianificare tutto… Non riesco ancora a credere che tu sia riuscito a coinvolgere tutta la nostra famiglia e i nostri amici. È stato semplicemente perfetto. Non vedo l’ora che inizi questa avventura e tutte quelle che devono ancora venire. Ti amo tanto vita mia”. (Continua dopo la foto)









Graziano Pellè ha scelto un luogo romantico sul “tetto” di un lussuoso hotel di Dubai, una tavola apparecchiata solo per due e lui che si inginocchia ai piedi della bella modella e influencer dalla lunga chioma bionda. Un anello da urlo e un’emozione palpabile nei video postati dalla coppia sui social. Lei che si stringe a lui e dice sì e tanti baci e balli romantici a suggellare la dichiarazione d’amore.

