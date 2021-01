Il chirurgo delle star è stato l’ultimo a subire l’eliminazione dal GF Vip. In questi ultimi giorni è stato piuttosto impegnato ad elargire gossip sulle vippone della Casa di Cinecittà. Pare infatti che alcune tra le quote rosa del GF Vip 5 si siano già prenotate le attenzioni di Giacomo Urtis.

E per 'attenzioni' intendiamo proprio i ritocchini. In un'intervista dal mag Il Tempo, ha rivelato che non chiuderà con il mondo della tv, visto e considerato che a brevissimo debutterà come attore, rivestendo un ruolo anche piuttosto consono.





























Giacomo Urtis pare pronto proprio al debutto da attore. Imprenditore di successo, grazie alle sue cliniche estetiche disseminate fra la Lombardia ed il Lazio, il chirurgo delle star si è inserito davvero bene nel mondo della tv grazie a numerosi programmi di intrattenimento che lo hanno ospitato. Tali salotti gli hanno poi regalato i due reality di punta di Mediaset, L’Isola dei Famosi nel 2017 ed il Grande Fratello Vip nel 2020. “Non voglio lasciare il mondo della televisione e dello spettacolo. Farò una serie tv, non posso ancora dirvi dove, ma interpreterò un medico. Ed è per questo motivo che sto studiando”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giacomo Urtis (@giacomourtis)









Fra le molte persone che gli hanno fatto i complimenti in merito alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, spicca il nome di Rocco Siffredi che gli avrebbe mandato un messaggio. “Quando sono tornato in albergo dopo la puntata del GF Vip ho acceso il cellulare. E’ stata la prima cosa che ho fatto. Una marea di messaggi. Tra quelli ricevuti, c’era anche uno di Rocco Siffredi. Mi ha fatto i complimenti ed ha voluto abbracciare virtualmente mio padre. Ha messo gli occhi su di lui”.

