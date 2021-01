“Soffro”. Melissa Satta, la confessione sui social: l’ex Boateng beccato con lei, non proprio una qualunque

Con un post sui social Melissa Satta ha annunciato la fine del suo matrimonio con il calciatore Kevin Prince Boateng. “Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox”.

Da quel momento il gossip sui due si è scatenato. Dapprima quello su un presunto fidanzato di Melissa Satta. Come ha racconta Chi Magazine la modella sarda si sarebbe legata sentimentalmente a Matteo Rivetti. Si tratta del figlio di Carlo, ex proprietario del marchio Stone Island che di recente è stato acquisito da Remo Ruffini. Cioè l’Ad















di Moncler: l’affare si è concluso per la cifra da capogiro di 1,5 miliardi di euro. (Continua dopo la foto)

Melissa si è subito affrettata a smentire qualsiasi rapporto con Rivetti: “Tutto falso. Sono addolorata e sconvolta. Non conosco nemmeno quest’uomo”, ha tuonato in una storia su Instagram. “Non conosco nemmeno quest’uomo. Di solito non faccio video di questo tipo ma oggi mi sento obbligata. È stato scritto che ho un flirt con un uomo che non conosco, e che sono venuta a sapere che ha una bellissima famiglia, è sposato e ha due figli”. (Continua dopo la foto)















Adesso il gossip riguarda Kevin Prince Boateng. Secondo quanto riporta il settimanale Oggi il calciatore “ha costruito in questi mesi una bella e tenera amicizia con Zoe Cristofoli”. Quest’ultima la scorsa estate si è fatta notare sul tappeto rosso del festival del cinema di Venezia conquistando i flash dei tanti paparazzi, alla prima di un film del concorso cinematografico. (Continua dopo la foto)









La ragazza piace e molto, e questa nuova amicizia con Boateng fa discutere molto. Al momento nessuno osa dire di più, tantomeno Theo Hernandez, giocatore del Milan e attualmente fidanzato ufficiale della bella Zoe. Secondo Roberto Dandolo, in questi mesi senza Melissa, il Boa si sarebbe avvicinato a Zoe Cristofoli, entrambi sono grandi appassionati di tatuaggi. La ragazza viene soprannominata “La Tigre di Verona” per i suoi numerosi tatuaggi e per il suo stile definito “hardcore”. Ha avuto numerose relazioni con personaggi celebri, tra cui spiccano Andrea Cerioli e Fabrizio Corona. Nel frattempo Melissa Satta, su Instagram, ha confessato di non stare bene, di soffrire ma di voler stare da sola.

“Divento pazza. Ma come si fa?”. Elena Sofia Ricci senza freni, lo dice a poche ore dal ritorno della sua ‘suor Angela’. Cosa è successo