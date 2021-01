Oggi è un grande cantante, amato soprattutto dai giovani ma non solo. Travolto probabilmente dalla nostalgia, ha voluto pubblicare una sua vecchia foto, di quando era appena un bambino. Nell’istantanea, come potete vedere qui sotto, non è da solo ma in compagnia dell’amatissimo gatto. Il suo sorriso è rimasto identico, visto che anche attualmente il suo ridere è contagioso. Le donne lo amano alla follia non solamente per la sua indiscussa bravura musicale, ma anche per altro.

Infatti, è ritenuto un bellissimo ragazzo. La sua grande passione nei confronti della musica l’ha avuta sin da piccolo. Ha iniziato insieme ad un suo carissimo amico a girare alcuni video poi pubblicati sul canale Youtube. Con lui ha fatto molte fortune e con questo indizio forse state riuscendo a comprendere di chi si tratta. La Warner Music Italy, una volta visualizzato i video, si convinse immediatamente e decise di puntare su di loro. Inoltre, è legato sentimentalmente ad una vip. (Continua dopo la foto)















Lui è molto giovane, essendo nato nel 1994 nella città di Modena. Ha voluto postare questa immagine, scrivendo: “Certi amori non cambiano”, infatti si è ripreso con un gatto anche ora che è diventato grande. Stiamo parlando, per chi ancora non lo avesse capito, dell’artista Federico Rossi, protagonista del duo Benjii e Fede con Benjamin. I due hanno però poi deciso di intraprendere strade differenti, infatti adesso sono solisti e vanno avanti col loro lavoro in maniera separata. (Continua dopo la foto)















Come anticipato precedentemente, Rossi è anche celebre per essere fidanzato con la meravigliosa Paola Di Benedetto, ex vincitrice del ‘Grande Fratello Vip’. Lei è anche stata Madre Natura del programma ‘Ciao Darwin’ di Paolo Bonolis. Il loro amore è immenso, infatti si tratta di una coppia indissolubile. Il feeling è sempre stato incredibile e hanno successivamente fatto una scelta importantissima per la loro vita. I due sono andati a convivere e la relazione procede a gonfie vele. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Rossi (@federicofederossi)

Dopo aver pubblicato su Instagram queste due foto, gli utenti si sono scatenati. Ecco le principali reazioni all’istantanea: “Non so se sei più coccoloso tu o il gatto”, “La passione per i gatti non passa mai”, “Siete proprio molto belli”, “Sei fantastico”, “Non noto differenze direi”. Quindi, un vero e proprio successo per Federico Rossi, che spera di continuare così anche a livello professionale.

“Per 7 anni…”. Il dramma di Loredana Errore, l’ex protagonista di Amici: viene a galla la dura realtà