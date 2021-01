La bellissima cantante Alessandra Amoroso collaborerà con Emma Marrone. Le due artiste hanno infatti pubblicato sul social network Instagram un brevissimo filmato che compone la scritta ‘Pezzo di cuore‘, che sarebbe appunto il titolo del nuovo brano che le vede protagoniste. Nell’immagine, inoltre, compaiono insieme sia il nome di Emma che quello di Alessandra. Scendendo nel dettaglio, nel filmato è possibile assistere nuovamente al loro primo concerto sul palco dell’Arena di Verona.

Dunque, dopo aver vissuto momenti molto negativi, che le avevano fatte dividere, le due si sono finalmente ritrovate e sono più amiche di prima. C’è tantissima curiosità nell’ascoltare questo loro pezzo insieme, che uscirà ufficialmente venerdì 15 gennaio. Entrambe hanno voluto raccontarsi a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, ma sono state le parole proferite dalla Amoroso ad aver fatto maggiormente rumore. Una confessione ufficiale, che adesso fa comprendere meglio tutto. (Continua dopo la foto)















Durante la conversazione con il giornalista, quest’ultimo ha affermato che i fanclub delle due cantanti hanno creato degli scontri in passto, che probabilmente hanno inciso nel loro allontanamento. E Alessandra ha confessato che questa gente non ha portato bene: “Gli odiatori di professione ci hanno diviso. Queste persone con la scusa di sostenere Emma o me, hanno fatto male a entrambe”. Fortunatamente adesso il sole è tornato a splendere e le due hanno anche ammesso come c’è stata la pace. (Continua dopo la foto)















La Marrone ha dichiarato: “Si è trattato di un processo graduale. Nonostante abitassimo a 45 chilometri di distanza, a Roma non riuscivamo più a vederci. Spero che non ci allontaneremo più”. E Alessandra ha detto: “Eravamo molto prese da noi stesse, questa è la verità”. Successivamente, ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ ha voluto sapere qualcosa in più su questa nuova canzone che sicuramente potrebbe diventare un successo. Ed è stata la Amoroso a spiegare nei particolari il brano ‘Pezzo di cuore’. (Continua dopo la foto)









In conclusione, Alessandra Amoroso ha asserito: “Ho chiesto ad Emma di modificare il finale del brano, raccontando questa evoluzione dell’amore: ‘Ora che abbiamo imparato l’amore non so smettere'”. Emma Marrone ha aggiunto nel suo discorso che questa canzone illustra precisamente il percorso intrapreso dalle due cantanti per capire cosa sia realmente l’amore. Adesso non resta che aspettare la sua uscita.

“Deve vincere Dayane Mello”. GF Vip, si scopre tutto: hanno organizzato per far trionfare la brasiliana