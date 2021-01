Cosa è successo davvero tra Andrea Zelletta e la fidanzata Natalia Paragoni? La verità ancora non è venuta a galla. Ma intanto sia dentro la Casa del Grande Fratello Vip che fuori la questione ha tenuto banco negli ultimi giorni. Prima l’ex tronista di Uomini e Donne era apparso molto tranquillo, poi è crollato dicendo che in fondo la verità lui non la sa. Nell’ultima puntata Alfonso Signorini aveva invitato proprio la compagna del vip per parlare del cosiddetto ‘Capri-gate’.

Ma Natalia non solo ha rifiutato l'invito, ma anche inviato una diffida in cui ha chiesto che non si parli più di questo presunto tradimento. Insomma, una parola di più sulla vicenda e scattano le vie legali. La decisione della ragazza ha scatenato diverse reazioni dentro la Casa, Giulia Salemi, per esempio, si è detta scioccata per questa scelta così forte. Dal canto suo Andrea Zelletta, invece, dice di essere tranquillo e di fidarsi della sua fidanzata.















La vicenda del presunto tradimento, però, è tutt'altro che risolta. E infatti proprio oggi, martedì 5 gennaio, Natalia Paragoni ha rilasciato queste dichiarazioni al riguardo: "Ho scelto di non offrire più ascolto e risposta alle chiacchiere altrui. Il mio ascolto e le mie risposte sono per l'unica persona che li merita e che merita il mio amore ogni giorno di più: Andrea". Poi la stessa Natalia ha risposto ad una fan che le ha fatto i complimenti per la presa di posizione.















"Brava Natalia – le parole di una follower di Natalia Paragoni – mi dispiace che non hai visto Andrea ma hai fatto bene a fare la diffida e anche a non presentarti. Signorini ci avrebbe fatto un film su quello che è stato detto da quella lingua mer*a di Dayane che se anche fosse vero sono cose tue e di Andrea… brava". E Natalia ha risposto con un emoticon, un bacio, a queste parole. Intanto sul caso è intervenuta anche la sorella di Andrea Zelletta, Alessia.









Queste le affermazioni di Alessia Zelletta sul presunto tradimento di Natalia: “La porta è aperta? Solo perché un ragazzo difende la propria donna non dando modo ad altri di parlare della loro storia d’amore. Il gossip è altro, questa è cattiveria. Trovo tutto questo davvero raccapricciante. Si amano fatevene una ragione… Signori si nasce, non si diventa”. Ma allora la domanda nasce spontanea: chi e perché ha messo in giro queste voci? Dayane Mello ha rilanciato questa voce, ma anche Andrea era apparso piuttosto dubbioso. Poi qualcosa è cambiato, ma il quadro, bisogna ammetterlo, è tutt’altro che chiaro.

