“Sono io la ‘donna’ di Dayane Mello”. Dopo la soffiata esce allo scoperto e si presenta (con tanto di foto)

Dayane Mello è sicuramente uno dei personaggi più chiacchierati del Grande Fratello Vip 5. Dopo il palo di Francesco Oppini, la modella si è avvicinata a Rosalinda Cannavò, instaurando un rapporto molto intimo fatto anche di baci e avvicinamenti pericolosi. “Vi volete un bene dell’anima. Ti sei lasciata scappare che quello che vi lega è un amore vero, hai detto di esserti innamorata di lei”.

"Vi vediamo cercarvi, il contatto fisico, vi toccate, vi baciate – aveva proseguito Signorini -. È un bel rapporto di complicità al femminile a cui siamo poco abituati. In questo Grande Fratello le donne sono complici e si amano. Ma come tutte le coppie affettuose di amiche c'è anche un po' di gelosia". Sta di fatto che dopo l'ingresso in casa di Sonia Lorenzini, il rapporto tra le due si è sgretolato e ora sono ai ferri corti. Due settimane fa l'informatissimo Alberto Dandolo aveva lanciato una vera e propria bomba sulla vita sentimentale della modella brasiliana.















Se fuori dalla casa Rosalinda ha un fidanzato che l'aspetta – anche se negli ultimi giorni l'attrice ha mostrato molti dubbi su quello che potrebbe accadere dopo il GF Vip – Dayane Mello avrebbe una relazione con un'altra donna. "Adua – scriveva il giornalista Alberto Dandolo – ancora non sa che nel mondo reale la sua Dayane ha una relazione altrettanto speciale con un'altra donna. La fortunata? Una statuaria modella di nome Maria, assistita dalla stessa agenzia di management di Dayane (la Benegas Management, ndr). Chi la spunterà tra le due?".















Ora la misteriosa donna è uscita allo scoperto. Si tratta di Allegra Ioppolo, 26 anni. "A un certo punto ho dovuto fare un tweet dicendo: "Piacere, sono l'amica lesbica. Ho conosciuto Dayane a Forte dei Marmi – dice a Giornalettismo – Tre anni. Era fidanzata di un mio amico (Carlo Beretta, ndr). Io sono lesbica dichiarata. All'epoca eravamo entrambe fidanzate… lei con un uomo, io con una ragazza. Da qual momento io e Dayane abbiamo iniziato a legare e non ci siamo mai perse di vista. Io e Dayane siamo amiche e stiamo bene così prima e dopo il "Gfvip"". C'è qualcoosa tra loro? "Rispondere a questa domanda, significherebbe dare il via al circo del gossip".









Ciao Baby. Io sono qui che ti aspetto. Ps: piacere sono io l’amica lesbica. ❤️🏳️‍🌈😂 #rosmello pic.twitter.com/nT9MqdEDrv — Allegra Ioppolo (@IoppoloAllegra) January 4, 2021

“Mi saluta sempre, mi mandano i video, fino a ieri che è stato il caos quando ha detto: “Allegra, la mia amica lesbica di Viareggio”. Il mio cellulare è esploso, lo dico sorridendo e non capisco perché ogni volta appena dice Allegra subito dopo specifica lesbica; non lo fa con cattiveria. Anzi mi fa sorridere. Comunque sono io!”.

