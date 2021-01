Alessandro Cecchi Paone, chi è e cosa fa la ex moglie Cristina Navarro. Sono stati sposati per dieci anni

Alessandro Cecchi Pone è stato sposato per 10 anni con Cristina Navarro, una donna di origini spagnole. Il loro matrimonio si è concluso quando il giornalista si è innamorato di un loro amico. La loro unione è durata fino al 203: tra loro loro è rimasta una splendida amicizia. La Navarro è una traduttrice e – dopo il matrimonio finito con il divulgatore scientifico – è tornata a vivere in Spagna.

Sulla sua vita privata si sa davvero poco, perché è una donna molto riservata e amante della propria privacy. Lei e Cecchi Paone si sono conosciuti nei primi anni ’90, grazie ad un incontro fortuito: all’epoca lui – dopo la laurea in Scienze politiche – si era trasferito in Spagna e lì si innamorò di questa ragazza. “Abbiamo vissuto tra Roma e Madrid per 10 anni, tra convivenza e matrimonio”, ha rivelato il giornalista in una lunga intervista a Oggi è un altro giorno, durante la quale è intervenuta proprio la Navarro in collegamento da Saragozza. (Continua dopo la foto)















La coppia ha comunque mantenuto un bel rapporto dopo la separazione, un rapporto di affetto e amicizia. Tuttavia i primi momenti non sono stati semplici soprattutto quando Alessandro Cechi Paone si è scoperto omosessuale dopo essersi innamorato di un suo amico e per sei mesi ha tenuto nascosti i suoi sentimenti: temeva di perdere ciò che aveva creato con Cristina. Poi ha deciso di fare coming out spiegando a sua moglie cosa gli stava succedendo. (Continua dopo la foto)















“Me l’ha detto di botto – ha spiegato la Navarro a Oggi è un altro giorno –. Però non ci sono altri modi di dirlo. Io gliene sono molto grata, quando devi comunicare qualcosa è bene essere chiari e diretti”. Dopo la rivelazione, entrambi hanno passato periodi molto complessi, cercando di rimettere insieme i pezzi. “Non ci siamo mai ingannati, anche di fronte ad un fatto grosso e sconvolgente, quindi dopo un po’ si recupera”, ha aggiunto Cecchi Paone. (Continua dopo la foto)









Oggi Cristina Navarro è fidanzata ed è felice con il nuovo uomo di origini colombiane. Mentre l’amicizia che la lega al suo ex marito resta forte e solida. Nel corso degli anni i due hanno avuto modo di conoscere e imparare ad apprezzare i rispettivi partner – anche quando le cose non sono poi andate per il verso giusto – e ciò è l’ennesima prova del bellissimo rapporto che hanno saputo coltivare.

