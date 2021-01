Una notizia spettacolare per uno dei conduttori più amati in assoluto, ovvero Gerry Scotti. Un po’ di giorni fa, Maria De Filippi aveva parlato del collega a ‘Verissimo’, soffermandosi sul contagio da coronavirus dell’uomo: “Lui lo ha saputo mentre stavamo registrando una puntata – ha spiegato in collegamento in riferimento a Tu sì que vales – inizialmente stava bene, poi il virus ha preso un po’ di spazio… Qualche giorno dopo ho chiamato Gerry e ho sentito che nella sua voce qualcosa era cambiato”.

Poi: “In quel momento non ho avuto il coraggio di chiedergli cosa stesse succedendo. Ho capito che c’era qualcosa che non andava e così ho iniziato a scrivergli perché forse era più facile, l’ho sentito molto spaventato. Ero molto felice quando è tornato, l’ho trovato magro e bello come il sole e anche lui era felice di poter tornare finalmente a lavorare”. Ora però una news stupefacente, che fa esplodere di gioia anche tutti i fan di Scotti, che non possono che fargli gli auguri. (Continua dopo la foto)















Il magazine ‘Gente’ ha infatti scritto che Gerry è diventato nonno per la prima volta. Il figlio Edoardo e la moglie Ginevra gli hanno dato la gioia più grande. Secondo quanto annunciato, la bimba sarebbe venuta alla luce il 15 dicembre scorso, ma la notizia non è stata subito resa nota. E la conferma ufficiale è arrivata col messaggio del diretto interessato, che ha commentato con un “grazie” sotto il post. Era stato lui stesso ad annunciare la gravidanza della nuora il 10 ottobre scorso. (Continua dopo la foto)















Questo il messaggio integrale di ‘Gente’: “Nonno! Gerry Scotti ha trascorso le feste e iniziato il 2021 nel modo più dolce: è diventato nonno per la prima volta di una bimba, Virginia. La piccola, nata il 15 dicembre, è frutto dell’amore tra Edoardo, figlio del conduttore, e la moglie Ginevra. Buona vita alla neonata!”. Tanti i messaggi degli utenti: “Auguri”, “Auguri nonno”, “Virginia è un bellissimo nome, tanti auguri piccolina”, “Congratulazioni a tutta la famiglia”, “Augurissimi”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gente Settimanale (@gentesettimanale)

Così Gerry Scotti aveva rivelato la notizia da Silvia Toffanin: “Ho solo un cruccio però. Io, figlio unico, ho fatto un figlio unico. Ora mi aspetto dei nipotini multipli. Ne vorrei altri due, però deve essere d’accordo anche la moglie di Edoardo”. Un discorso che mette di buonumore il presentatore, il cui ultimo pensiero, però, è sempre rivolto a chi sta affrontando la sua personale battaglia col virus.

Laura Torrisi operata. “Una battaglia che combatto da anni”: come sta l’attrice, che si mostra in ospedale