L’attrice incinta per la prima volta: la foto col pancione è una gran bella sorpresa per tutti

La bella e famosa attrice incinta per la prima volta! Il lieto annuncio è arrivato a sorpresa, proprio all’inizio di questo nuovo anno. Ovviamente a mezzo Instagram, con una foto in cui si vede il pancino. La futura mamma ha colto l’occasione del compleanno del suo compagno per dare a tutti questa notizia.

"Di foto in questi anni non ne abbiamo fatte tante… di fatti sì – esordisce nel post che la vede accanto al suo uomo con la mascherina e il pancino in vista – L'essere riservati è la cosa che ci ha uniti più' di tutto ed è forse quello che amo più di noi. Oggi è il tuo compleanno e colgo l'occasione per condividere un briciolo dell'uragano di emozioni che provo dentro di me.















"Quello che voglio augurarti – continua – è di restare esattamente così come sei… così come solo io so e così come solo io conosco. Sono orgogliosa di tutto quello che siamo e di tutto quello che saremo… Noi Tre. E ora… cominciamo pure il nostro countdown". Gli auguri e i cuoricini sono arrivati subito numerosi sotto alla foto di Victoria Larchenko: tutti felicissimi per lei e il suo compagno.















Nel 2021 Victoria, attrice ucraina naturalizzata italiana classe 1985, diventerà mamma per la prima volta. Quello che è appena iniziato, dunque, è un anno da incorniciare per lei che abbiamo visto in tantissimi film e serie per la tv. Da Le tre rose di Eva a Rodolfo Valentino con Gabriel Garko passando per Il peccato e la vergogna e Il figlio della Luna.









Il suo debutto come attrice risale al 2002 quando, davvero giovanissima, Victoria Larchenko prende parte al film ‘Ultimo stadio’. Da quel momento, la sua carriera prende letteralmente il volo. Si fa apprezzare dal pubblico per la sua immensa bellezza e bravura e anche sui social vanta un largo seguito anche se non è certo la vip più attiva. Ma ora, su Instagram, la notizia della dolce attesa che ha reso tutti felici.

