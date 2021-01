Non sono stati una fine dell’anno e un inizio 2021 entusiasmante quelli trascorsi dall’attrice Laura Torrisi. L’ex moglie di Leonardo Pieraccioni ha infatti pubblicato alcune foto sul social network Instagram, che la riprendono in una stanza di ospedale. Dunque, è stata costretta al ricovero per un problema che non le dà tregua da anni. Immediatamente i fan, preoccupati dalle immagini, l’hanno inondata di messaggi di supporto. Una vicinanza fortissima da parte degli utenti.

Un po’ di tempo fa ‘Diva e Donna’ ha fatto sapere che il regista toscano ha scelto l’ex compagna, nonché madre di sua figlia Martina, come protagonista del suo nuovo film che uscirà il prossimo anno. Le riprese sono iniziate da qualche giorno. Per i due si tratta del secondo film insieme dopo quello del 2007 – Una moglie bellissima – che ha cambiato la vita di Laura. I fan ci sperano ma per ora non sembra aria di tornare insieme. Vediamo adesso cosa ha raccontato sui social. (Continua dopo la foto)















Questo l’annuncio della Torrisi: “‘Tieni mamma, ti lascio i miei guardiani del sonno Stitch e amico verde, così quando non potrò essere qui, ci penseranno loro a te’. Marty. Ovviamente ci sono anche la pelosetta, mia madre, mio padre, mia nonna e tutti gli amici e parenti che seppur lontani, mi sono stati vicini più che mai sia durante l’intervento, sia dopo. Sono a casa finalmente e piano piano sto recuperando. Non sono riuscita a farvi gli auguri di buon anno perché ho passato un Capodanno alternativo”. (Continua dopo la foto)















Laura ha poi continuato il suo intervento su Instagram, spiegando più nel dettaglio il suo problema: “Volevo ringraziare tutti i medici e gli infermieri di Villa Donatello per la pazienza avuta con me, i miei angeli custodi, i chirurghi Alberto e Roberta, per avermi accompagnata e guidata in questa ennesima battaglia che da anni combattiamo contro l’endometriosi e leiomioma dell’utero. Vi auguro adesso un buon anno, fatto di ripartenze, come lo è stato il mio. Ne abbiamo tutti bisogno, torno presto, Laura”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

Tantissimi i messaggi di affetto. Ecco quali sono stati i più significativi: “Tanti auguri Laura, sei una delle pochissime che seguo, sei una gran signora”, “Tantissimi auguri di pronta guarigione”, “Stessa esperienza, per cui ti comprendo. Fatti coccolare ora”, “Rimettiti presto, un abbraccio forte”. Ancora: “Auguri anche a te, buona ripartenza a tutti”.

