Nuova collana ma extra lusso: quanto costa. Chiara Ferragni, il vero prezzo choc è davanti ai vostri occhi: la cifra è esorbitante

Chiara Ferragni, il lusso ormai è di casa. Un gioiello esemplare sul collo della nota influencer in dolce attesa. La moglie di Fedez continua a fare sognare, sfoggiando la collezione di gioielli preziosi. Questa volta lascia davvero senza parole. Entrata nel settimo mese di gravidanza, Chiara appare in ottima forma e circondata dai tesori di famiglia: il marito, il piccolo Leone e i suoi accessori extra-lusso.

Non solo tanto amore intorno a sè, ma anche tante novità. In attesa del secondo figlio, una femminuccia per la precisione, mamma Ferragni non fa che sorprendere ogni giorno i suoi numerosissimi fan. Non solo capi d'abbigliamento griffati, ma anche borse e accessori che rendono unico il suo guardaroba. La bellezza di Chiara è messa sempre in primo piano, tra selfie con il pancione e in topless e primi piano da capogiro.















La nuova collana sfoggiata dalla Ferragni batte per stile gli ultimi gioielli presentati al suo pubblico di fan. Pezzo più unico che raro, dalla forma elegante, la collana a forma di serpente porta incisa la firma Bvlgari e non poteva che rappresentare il modello d'eccezione della collezione Serpenti, rigorosamente in oro e impreziosita da pietre. La sua particolarità è proprio la forma, a girocollo sottile in oro rosa con un pendente a testa di serpente con tanto di squame geometriche, esagonali, ma non solo.















Non potevano mancare i diamanti e rubellite per gli occhi e il 'serpente' al collo della Ferragni diventa iconico per stile e per eleganza. Non poteva che essere altrimenti. Infatti il gioiello viene descritto esattamente così sul sito ufficiale: "seducente creazione dal design audace e sofisticato". Il prezzo, un dettaglio che per la Ferragni potrebbe essere irrilevante, per molte risulta davvero proibitivo.









Tenetevi forti perchè il valore della collana arriva alle stelle: 15.200 euro. Chiara ha deciso di indossare il suo serpente in occasione della Vigilia di Natale, fin dal mattino del 24 dicembre. E tutto lascia pensare che la collana sia un regalo che Chiara ha deciso di concedersi da sola. A corredo dei post in cui mostra il suo Serpente Bulgari nessuna sigla. Questa volta il gioiello è tutto suo.

