“È nato” Fiocco celeste! Meglio di così il 2021 non poteva iniziare per l’attore

Meglio di così il 2021 non poteva cominciare per l’attore: è nato il suo primo figlio. È un maschietto, è venuto al mondo il 2 gennaio e il neo papà, 32 anni ma conosciuto dal grande pubblico sin da quando era un bambino, ha dato il lieto annuncio sul suo profilo Instagram con una foto in cui il piccolo è ritratto ancora in ospedale.

Lui e la mamma, che al contrario del compagno non fa parte del mondo dello spettacolo, stanno bene. “Ieri 2/1/21 la mia vita è cambiata per sempre”, ha scritto Devon Murray, l’attore irlandese conosciuto sul grande schermo per aver interpretato il ruolo di Seamus Finnigan nella saga di Harry Potter, per annunciare la nascita del suo primogenito. (Continua dopo la foto)















Il piccolo, per cui è stato scelto il nome Cooper Michael, è nato dall’amore di Devon Murray per la compagna Shannon McCaffrey. I due hanno cominciato a frequentarsi nel 2018 e da allora non si sono più lasciati. Poi lo scorso luglio, sempre sul profilo Instagram di lui, è apparso il primo annuncio della gravidanza e il 2 gennaio del nuovo anno è stato appeso il fiocco celeste. (Continua dopo la foto)















“Shannon ha consegnato il nostro bellissimo bambino Cooper Michael Murray del peso di 6 libbre e 10 once – fa sapere l’attore che ha recitato nella saga fino all’ultimo capitolo – Entrambi stanno andando alla grande ora dopo un travaglio molto lungo e pochi minuti spaventosi alla fine. Non si è ancora capito che abbiamo il nostro bambino. Non vedo l’ora di creare i ricordi più incredibili con Shannon e Cooper mentre iniziamo la nostra piccola famiglia”. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Devon Murray (@devonmurrayofficial)



E ancora: “Sono così sbalordito da Shannon e ora è la mia eroina. Sono così orgoglioso di lei per tutto quello che ha passato. Non vedo l’ora di avervi entrambi a casa. È così difficile dovervi lasciare entrambi. Vi amerò entrambi per sempre fino al mio ultimo respiro”, ha concluso prima di essere letteralmente travolto da cuori e felicitazioni.

