“Ho un ragazzo, mi ha regalato un anello!”. Domenica in, Mara Venier incalza Sandra Milo che alla fine confessa. Tutti a bocca aperta

Sandra Milo a Domenica In non si è di certo risparmiata. L’attrice 86enne è stata ospite in collegamento nel salotto di Rai1 nello spazio dedicato all’oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo spiega che è il momento di recuperare i sentimenti e l’attrice chiede entusiasta: “Ci sarà un nuovo amore?”. Mara Venier scoppia a ridere e le chiede se è ancora fidanzata con Alessandro Rorato, ristoratore veneto 37 anni più giovane di lei. L’attrice risponde così: “Sì, il mio amore è in Veneto e mi vuole molto bene. Mi ha regalato un nuovo anello, devo dire di valore inferiore all’altro…”.

La conduttrice ride divertita e Paolo Fox la rassicura: “Ci saranno buoni mesi per l’amore”. Sandra Milo non ha certo bisogno di presentazioni. Alla soglia degli 88 anni è tra le più affermate attrici contemporanee della storia del cinema italiano. Da conoscere meglio è il suo ultimo amore, Alessandro Rorato, che ha la bellezza di 37 anni in meno. (Continua a leggere dopo la foto)















Nel tappeto rosso del Festival di Venezia del 2019 sono apparsi per la prima volta insieme. Più volte lei ha raccontato che quello tra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Rorato è l’ennesima fiamma per una donna che ha avuto una vita sentimentale complessa. Sposata a soli 15 anni con un marchese, il matrimonio durò appena 21 giorni. (Continua a leggere dopo la foto)























Da Moris Ergas ha avuto la figlia Deborah e con Ottavio De Lollis, gli altri due Ciro e Azzurra. Ma tra i grandi amori del passato c’è soprattutto quello con Federico Fellini, durato diciassette anni. Rorato non è un protagonista del mondo dello spettacolo. In una intervista a Novella 2000 ha svelato di essere pazzo di lei. (Continua a leggere dopo la foto)



Si sono conosciuti nel Trevigiano, nel suo ristorante. E’ rimasto affascinato dalla vitalità e dal fascino dell’attrice che poi ha ufficializzato la relazione nel programma Storie Italiane dove spesso è ospite. In passato lei ha dichiarato che non sono andati oltre la conoscenza e non hanno vissuto la relazione dal punto di vista fisico.

Ti potrebbe anche interessare: “Nuove restrizioni in tutta Italia”. Covid, stretta del governo: cosa succede nei prossimi giorni