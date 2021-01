“È finita”. La coppia super vip si dice addio: il loro matrimonio è durato appena un anno

Zoe Kravitz, la notizia arriva solo oggi. L’indiscrezione sulla vita privata della figlia della star viene diffusa su People. Sembra essere decisa ad avviare tutte le pratiche per procedere nel divorzio dal marito Karl Glusman. Sempre uniti e affiatati è una doccia fredda che arriva del tutto inaspettata. Scopriamo insieme come sono andate le cose negli ultimi tempi tra di loro.

Pare che, secondo quanto riportato sulla rivista, sia stata Zoe Kravitz a chiedere la separazione definitiva. Tutto risale a pochi giorni prima della Vigilia di Natale, esattamente il 23 dicembre. E la cosa si fa seria, visto che il magazine ha avuto la possibilità di visionare i documenti che attestano il divorzio tra i due attori. Rimane da capire il motivo che abbia portato alla decisione.















E pensare che per quanto novellini, Zoe Kravitz e l'attore Karl Glusman sembravano promettere decisamente bene. Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine avvenuto neanche troppi anni fa, ovvero nel 2016. Dopo circa tre anni di fidanzamento, solo nel 2019 la decisione di convolare a nozze. La cerimonia si è tenuta in grande segretezza e nella città più romantica al mondo, ovvero Parigi.















Nella splendida casa parigina del padre di Zoe, Lenny Kravitz, i festeggiamenti resi noti da voci di corridoio che facevano cenno a un più unico che raro affiatamento tra i due. E con il passare del tempo, persino la rivelazione resa nota da entrambi di voler allargare la famiglia, lavoro e carriera professionale permettendo. Ma evidentemente in Zoe è accaduto qualcosa.









Nata da Lenny Kravitz e Lisa Bonet, nonchè figlioccia di Jason Momoa, Zoe è sempre stata conosciuta per il suo carisma inarrestabile. In ottimi rapporti anche con i fratelli più piccoli nati dal secondo matrimonio della madre, Zoe si è dedicata alla propria crescita professionale, investendo tutte le proprie energie nel cinema. Tra i suoi successi, Divergent, Animali fantastici e dove trovarli, Mad Max. Non sono noti i motivi della decisione presa nei riguardi di Karl, ma siamo certi che qualche dettaglio in più aiuterà a fare luce sulla situazione.

