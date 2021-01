Si torna a parlare di Raimondo Todaro, il bel ballerino di Ballando con le Stelle. Dopo la fine del suo matrimonio con Francesca Tocca il gossip è letteralmente impazzito per Raimondo. Le sue performance in coppia con Elisa Isoardi nel programma condotto da Milly Carlucci hanno generato mille congetture. La loro intesa e i balletti provocanti hanno dato il là a diverse storie sul loro conto.

Su queste voci la stessa Isoardi si era lasciata scappare: "I nostri balli hanno fatto sognare anche noi. Tra noi c'è alchimia, c'è fiducia. Ci vogliamo bene. Tutti sperano che ci mettiamo insieme", la confessione. "Forse – ha aggiunto la conduttrice – è perché entrambi veniamo da brutte separazioni. Ma ci siamo promessi di non incontrarci mai fuori dagli studi, fino alla fine di Ballando Con le Stelle. Andremo a mangiarci una pizza… poi chissà". A quanto pare, però, ci sono delle novità al riguardo…















Secondo i bene informati Raimondo Todaro avrebbe trovato un po' di serenità con Sara Arfaoui. La professoressa de L'Eredità è nata a Nizza da genitori di origini tunisine e ha un fratello e tre sorelle. Dopo essersi diplomata al liceo classico si è trasferita in Italia dove ha iniziato a sfilare come modella e dal 2019 fa parte del cast de L'Eredità. Con lei Raimondo sembra aver dimenticato sia l'ex moglie Francesca che Elisa. E sul suo conto ha detto la sua il giornalista Roberto Alessi sulle pagine di Novella 2000.















"È prudente – le parole di Alessi su Raimondo Todaro – D'altronde quando ci si è scottati con l'acqua bollente si ha paura anche di quella fredda". Il riferimento, ovviamente, è alla fine burrascosa del suo matrimonio e forse anche a quanto avvenuto dopo con Elisa Isoardi. Se è innamorato Raimondo non lo rivela ai quattro venti. Con Sara ha evidentemente deciso di andarci molto, ma molto cauto.









Sempre Alessi prosegue così: “S’è innamorato dopo la tranvata che ha preso con la moglie Francesca Tocca, che l’ha lasciato con un certo Valentin”. Tradimento o no per Raimondo ora è arrivato il momento di voltare pagina e a quanto pare Sara Arfaoui sembra essere la donna adatta a lui. Intanto ci si prepara alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci è stato un vero successo. I giudici sono confermati, mentre Raimondo Todaro farà ancora sognare con i suoi spettacolari balli. A meno che non gli venga assegnato un programma tutto suo.

