Un terribile lutto ha colpito il giornalista e conduttore televisivo Peter Gomez. Ad annunciare la scomparsa di una persona a lui carissima è stato lo stesso direttore de ‘Il Fatto Quotidiano’, che nonostante il suo cuore fosse spezzato, ha avuto la forza di comunicare a tutti la bruttissima notizia. Classe 1963, Gomez è nato negli Stati Uniti, a New York. Non è solo giornalista e presentatore, infatti nella sua carriera ha svolto anche il ruolo di saggista e blogger. I suoi genitori sono italiani.

Dopo aver studiato nella scuola di giornalismo, ha cominciato a muovere i suoi primi passi nel quotidiano 'L'Arena' di Verona, prima di recarsi a Milano e lavorare per 'Il Giornale'. Nel 1996 è assunto da 'L'Espresso', dove diventa inviato e segue importanti casi legati alla corruzione politica, giudiziaria e mafiosa. Nel 2009 risulta tra i fondatori de 'Il Fatto Quotidiano'. Nella stagione televisiva 2018-2019 è conduttore del programma 'Sono le venti', trasmesso dal canale Nove.















Nella giornata del 2 gennaio è venuto a mancare il suo adorato papà. Peter ha quindi scritto: "Oggi è morto mio padre, Filippo Gomez Homen, manager pubblicitario e pittore. Lascia in me e mia sorella Francesca un vuoto incolmabile. In due giorni il Covid se lo è portato via. Ciao papà, saluta la mamma", ha postato sui social network. Anche la redazione de 'Il Fatto Quotidiano' ha voluto omaggiare la figura del padre del direttore. Vediamo cosa hanno scritto i giornalisti.















"Ex manager pubblicitario con incarichi anche negli Stati Uniti, pittore, grande giocatore di golf, era ricoverato da due giorni a causa del Covid. Neanche due mesi fa aveva perso la moglie, Fabricia Fossati, con la quale aveva condiviso una vita intera. La redazione e tutti i colleghi de ilfattoquotidiano.it, il direttore e la redazione del Fatto Quotidiano, la società Seif, si stringono in un abbraccio commosso a Peter e alla sorella Francesca in questo momento inatteso e difficile".









Tornando a Peter Gomez, per ben 26 anni è stato abile a seguire i principali scandali della politica italiana, ovvero Tangentopoli, i rapporti di Silvio Berlusconi con la mafia siciliana. Lui è stato artefice di decine di scoop ed è passato dalla cronaca giudiziaria al giornalismo investigativo. I suoi saggi, pubblicati in maggioranza con Marco Travaglio, sono tra i libri più venduti.

