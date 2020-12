Ci ha fatto ridere per tanti anni e adesso è arrivato anche per lui un momento fondamentale. Diego Abatantuono è uno degli attori comici più amati dal pubblico italiano. Con il suo “Eccezzionale… veramente” ha regalato momenti di ilarità divenuti iconici nel cinema italiano. Ma l’attore milanese, padre pugliese e madre lombarda, ha saputo conquistare anche in favore della critica più esigente con interpretazioni drammatiche molto riuscite.

Non è un caso se per ben tre volte gli è stato assegnato il Nastro d’Argento sia come attore protagonista che come attore non protagonista con “Regalo di Natale”, “Puerto Escondido” e “Io non ho paura”. Riconoscimenti gli sono stati dati anche per lo splendido film di Gabriele Salvatores “Mediterraneo”. Sulla sua vita privata, però, le notizie non sono mai state numerose. Ebbene Diego ha al suo fianco una donna da ben 33 anni e da questa ha avuto due figli. Non solo, dopo tanti anni di convivenza è arrivato il fatidico sì. (Continua a leggere dopo la foto)















Diego Abatantuono, 65 anni, ha infatti sposato Giulia Begnotti, di dieci anni più giovane, dopo 33 anni di convivenza e due figli: Marco, 25 anni, e Matteo, 23. Diego ha anche un’altra figlia, Marta, avuta dal primo matrimonio. Massimo riserbo su luogo e data del matrimonio, la rivelazione è stata fatta direttamente dall’attore al termine di un’intervista a Oggi in cui Diego ha regalato le sue immancabili chicche. (Continua a leggere dopo la foto)















Sulle cose da salvare di questo 2020 Diego Abatantuono mette sicuramente il concepimento del terzo nipote, che nascerà in primavera e si chiamerà Michelangelo: “Ho già due nipotine – dice Diego – Le adoro e purtroppo non le vedo da quasi un anno, perché noi siamo molto ligi alle regole sanitarie. Mi mancano da morire e questo film su Babbo Natale è dedicato soprattutto a loro. Un maschietto però ci voleva proprio, così me lo porterò allo stadio”. (Continua a leggere dopo la foto)









In questi giorni è infatti in uscita “Dieci giorni con Babbo Natale”, sequel di “Dieci giorni con la mamma”, la commedia di Alessandro Genovesi in cui Diego Abatantuono interpreta un corpulento Babbo Natale. Stavolta la famiglia del primo capitolo, guidata da un irresistibile Fabio De Luigi si trova, gravata da nuovi problemi, in Lapponia. È proprio qui che avviene l’incontro con il Babbo Natale interpretato da Diego Abatantuono che, proprio su questa pellicola ha dichiarato: “È uno dei più belli della mia carriera”.

