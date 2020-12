Non è una fine dell’anno positiva per Yari Carrisi. Una brutta notizia riguarda infatti gli aspetti più intimi del figlio di Al Bano e Romina Power. Ricorderete tutti che l’uomo era finito in un vortice di polemiche per una pesante frase contro una delle regine di Mediaset: “Barbara D’Urso deve morire”. A distanza di alcuni mesi dall’accaduto, l’uomo è stato condannato per questo suo comportamento. A denunciarlo era stata la conduttrice tv di Mediaset. Yari ha avuto un decreto di condanna penale.

Dunque, la sua colpa è stata quella di aver leso la reputazione e l'onore della presentatrice di 'Pomeriggio 5' e 'Domenica Live', con l'utilizzo dei social network. Non sono dunque servite le giustificazioni che all'epoca dei fatti diede il figlio dell'artista originario di Cellino San Marco. La mazzata è arrivata ugualmente e ora non sappiamo se ricorrerà contro questo verdetto o se ammetterà lo sbaglio. L'estate scorsa era invece al settimo cielo, quando aveva annunciato il suo fidanzamento.















Si era infatti legato sentimentalmente alla cantante e insegnante di yoga, Thea Crudi, ma adesso la loro bellissima storia d'amore è già terminata. Ad annunciarlo in via ufficiale è stata la stessa donna, che ha confermato tutto in un'intervista a 'Diva e Donna'. Durante un concerto estivo, i due si erano conosciuti per la prima volta e da quel momento in poi non si erano più lasciati. La Crudi non ha voluto fornire molti dettagli sulla vicenda. Vediamo cosa ha affermato.















Thea ha quindi riferito al giornalista: "Io e Yari non stiamo più insieme. Siamo rimasti in rapporti amichevoli. Abbiamo fatto una bella esperienza, è stato un bel viaggio e ne rimarrà un bel ricordo". L'ex dolce metà ha dispensato numerosi complimenti ad Al Bano e Romina Power, ritenute persone molto amorevoli e generose. Ad ottobre, Yari aveva presentato ufficialmente la sua ragazza durante un'ospitata a 'Domenica In' di Mara Venier. Un momento bellissimo, finito troppo presto.









Yari Carrisi aveva detto a Mara Venier: “Quando l’ho vista è stato più che amore, ci siamo riconosciuti come in vite precedenti”. Anche durante una presenza a ‘La vita in diretta’, un suo intervento aveva fatto discutere: “La canzone “Felicità”? Non rappresentava i miei genitori. Ecco la verità…Se volete conoscere davvero i miei genitori ascoltate quegli album lì, era un altro mondo. Felicità è una canzone che non li rappresenta”.

