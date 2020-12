Una storia finita dopo un anno e mezzo. 20 mesi per la precisione. Poi la decisione di Valeria Marini di troncare con Gianluigi Martino, classe 1984, manager di origini cosentine che lavora nel mondo dello spettacolo. Quasi un colpo di fulmine all’inizio con Gianluigi che conquistò la Marini grazie alla sua bellezza, ma anche ad una buona dose di fascino e simpatia.

I due hanno fatto coppia fissa per qualche tempo, ma all'inizio hanno vissuto della love story in segreto. A rendere il tutto pubblico fu proprio Valeria, delusa dal modo in cui è conclusa la sua precedente relazione con Patrick. Ormai tutto questo fa parte del passato. La storia con Gianluigi Martino è arrivata ad un punto di non ritorno tanto che Valeria Marini ha diffidato l'ex fidanzato affinché non utilizzasse il suo nome per farsi pubblicità.















"Ci sono state tante voci esterne che hanno influenzato la relazione –aveva raccontato a Pomeriggio Cinque, dove prende le distanze dal giudizio degli altri opinionisti in studio – Molti mi hanno accusato di essere legato a lei solo per visibilità, ma io sono apparso solo due volte per una richiesta che mi ha fatto lei". Una querelle andata avanti per mesi che si arricchisce di un nuovo particolare.















A darlo è sempre Martino sull'ultimo numero del magazine Nuovo. E in questa circostanza l'uomo, con estrema schiettezza, ha dichiarato di credere che la sua ex sarebbe troppo succube della madre, la quale avrebbe fatto di tutto per farli lasciare dopo aver preso per buone determinate dicerie sul suo conto. Il giornalista gli ha poi chiesto cosa prova al momento per la bionda soubrette.











“Non sono più innamorato…Per me lei è morta…Quello che mi ha ferito di più è che lei non abbia preso le mie difese con la madre…. Non è stata lei a lasciarmi, ma sono stato io a farlo…”, spiega. E poi tira in ballo Barbara D’Urso: “Le chiedo di organizzare un confronto faccia a faccia con Valeria, ma soprattutto con la madre Gianna…”. Non resta che aspettare.

