“Sarà un capodanno triste”. Belen Rodriguez, fine anno super lusso. Ma tutti notano che qualcosa non va. FOTO

Sarà un capodanno triste per la meravigliosa Belen Rodriguez. Una delle indiscrezioni del momento vede la showgirl argentina trascorrere le feste natalizie e il Capodanno 2021 in montagna insieme al resto del clan Rodriguez e il fidanzato attuale, Antonino Spinalbese. La voce in questione è, tuttavia, a tratti spinosa, in quanto preannuncia che Belen Rodriguez non trascorrerà la magica notte a cavallo tra la Vigilia e il Capodanno 2021 con il figlio avuto dall’ex marito Stefano De Martino, Santiago.

Chi la segue sui social sa che dallo scorso 22 dicembre 2020, Belen Rodriguez si trova in montagna insieme ai suoi cari e al nuovo fidanzato Antonino Spinalbese a Val Del Sole, in Trentino. La struttura in cui soggiorna attualmente il clan Rodriguez per le feste in corso, quindi presumibilmente anche per il Capodanno 2021, è il rinomato Lovely Lodge Ravelli, uno chalet extra-lusso che dispone di ogni tipo di comfort a prova di special-vip.















Eppure la più desiderata dagli italiani dovrà fare a meno della presenza del figlio Santiago mentre lei è in montagna a Capodanno 2021. Nelle ultime ore, infatti, il piccolo è apparso insieme al padre, Stefano De Martino su Instagram, lontano dalla sua mamma vip.















Il figlio dei di Belen Rodriguez con Stefano De Martino, è riuscito, a quanto pare, a dividersi tra i suoi amati genitori vip per le feste in corso, tra il Santo Natale 2020 e il Capodanno 2021. Questo soprattutto grazie ai due ex storici, che nonostante la loro rottura, hanno optato per la strada del rispetto come mezzo di mediazione tra loro e per il bene del figlio.











E come testimoniano le nuove storie festive condivise su Instagram da Stefano De Martino, Santiago ha raggiunto il padre a Napoli per il Capodanno 2021 ed è ormai lontano dalla madre Belen Rodriguez, con la quale ha trascorso, invece, il Santo Natale. In ogni caso, buon anno!

