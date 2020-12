Fabrizio Corona fa sempre parlare di sé e le ultime notizie sul suo conto fanno riferimento all’ipotetico matrimonio, che sarebbe ormai imminente con Lia Del Grosso. Nonostante da parte di lui siano arrivate smentite nei giorni scorsi, lei tira dritto e come si evince dalle foto del settimanale Oggi prosegue i preparativi del matrimonio e sceglie le fedi oltre a un bracciale per il futuro marito. Come si legge sul settimanale, la donna è arrivata a Milano il giorno dell’Immacolata ed è ripartita 24 ore dopo.

Il suo autista la riaccompagna a casa di Corona, in zona Città Studi. La donna, felice, sorridente, entra da Cartier e chiede che sugli anelli ci sia incisa la scritta “Con te per sempre”, assieme ai loro nomi. Compra per l’amato anche un bracciale da più di 3 mila euro. Dunque, anche se la notizia è stata rispedita al mittente da parte dell’ex re dei paparazzi, i preparativi pare vadano ugualmente avanti. Nelle ultime ore ha però fatto preoccupare non poco per una storia messa su Instagram. (Continua dopo la foto)















Ha pubblicato in questi giorni alcune foto inerenti un problema fisico, che lo sta attanagliando in questo periodo. Infatti, avrebbe una malattia considerata cronica ai suoi occhi. Il suo volto è ormai travolto da questa patologia, che gli sta creando non pochi problemi nella vita quotidiana. Avrebbe quindi una grave forma di congiuntivite. I suoi occhi si arrossano tantissimo e le cause potrebbero derivare da un’infezione allergica, virale o batterica. E l’ultima istantanea è inquietante. (Continua dopo la foto)















Ha messo in primo piano il suo occhio, che si può vedere totalmente gonfio e rosso. Lacrima inoltre senza alcuna interruzione. Ovviamente in privato sarà stato inondato da messaggi di follower, che erano spaventati dalle sue condizioni di salute già da un po’ di tempo. E la sua didascalia a corredo del post non fa dormire sonni tranquilli: “Non guarisco più”. Corona è assalito da disperazione e tristezza, ma i suoi ammiratori sperano che quanto prima possa riprendersi del tutto. (Continua dopo la foto)









A far discutere è stata anche un’altra immagine, dove compare armato di pistola – avete letto bene – mentre punta l’arma sulla testa di Babbo Natale. Una provocazione, certo, ma sono in tantissimi a non approvare questa immagine carica di violenza che molti ritengono gratuita. Corona ha corredato la foto con un semplice messaggio: “Il Natale è morto”.

