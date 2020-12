Anche Elettra Lamborghini è tra i vip che in questo Natale 2020 non hanno rinunciato alle vacanze sulla neve. La cantante e ereditiera, che è fresca di matrimonio con il suo Afrojack e è solita aggiornare i tantissimi fan di Instagram con foto e Storie del suo quotidiano, ha organizzato un viaggio last-minute per le feste, naturalmente rispettando tutte le restrizioni legate al contenimento della pandemia.

Insieme al marito è volata in un luogo da sogno in Svizzera, lo stesso dove esattamente un anno fa aveva ricevuto la proposta di matrimonio. Ricordate? Era Natale dello scorso anno e in quell’occasione aveva subito postato la foto dell’anello ricevuto dal suo amato, accompagnando lo scatto romantico con un dolce messaggio: “Il mio migliore amico, Afrojack, mi ha chiesto di sposarlo due giorni fa”. (Continua dopo la foto)















“Lui è la persona più dolce e amorevole che ho incontrato nella mia vita e il solo uomo che io posso realmente chiamare uomo – continuava il post – Ogni giorno penso a quanto sono fortunata per aver incontrato qualcuno con un cuore così grande come ce l’ha lui, lui ancora crede nella famiglia ed è così simile a me… La gente dice: “quando è la persona giusta lo senti” io l’ho sentito fin dall’inizio, così sarà per la vita”. (Continua dopo la foto)















Ora, a un anno da quel momento e a pochi mesi dalle nozze, Elettra Lamborghini e Afrojack sono tornati nel luogo in cui si sono promessi amore eterno, ovvero Gstaad in Svizzera, e come fanno sapere sui social si dedicano a passeggiate tra le montagne e sciate tra splendidi paesaggi innevati ripresi dalle finestre. Poteva allora mancare la condivisione del regalo di Natale fatto a Elettra dal marito, che è super romantico? Certo che no. (Continua dopo le foto)











Come detto l’ereditiera non ha potuto fare a meno di documentare le sue giornate natalizie e super romantiche e tra foto coi maglioni a tema e quelle della neve ecco spuntare il regalo di Afrojack, che per la cronaca per i due mesi di matrimonio le aveva donato un’auto sportiva. Per questo Natale il dj olandese ha puntato ancora una volta sul lusso, scegliendo una borsa griffata e sofisticata: una Louis Vuitton decorata con l’iconica stampa Monogram. Nel dettaglio si tratta del modello Coeur Game On, ovvero la tracolla a forma di cuore che sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 1.600 euro.

