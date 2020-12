“Una sirena”. Raz Degan, dopo Paola Barale: la nuova fiamma esce allo scoperto

Raz Degan, la foto fa subito il giro del web. Dopo la lunga relazione con Paola Barale, il cuore di Raz sembra tornare a battere. Riuscire ad addentrarsi nella vita provata di Degan rappresenta sempre un’impresa ardua, a patto che non sia lui in persona a ufficializzare gli eventi che riguardano la sua vita. E l’indiscrezione diventa subito notizia, supportata anche da alcune foto che mostrano tutto sotto la luce del sole.

La paparazzata arriva dalla Capitale, dove Raz Degan è stato visto passeggiare mano nella mano con la sua nuova fiamma. Poi la conferma arriva anche dai social ovvero dal suo profilo Instagram, dove non si fa alcuno scrupolo a mostrare la donna che, dopo Paola Barale, è riuscita a fare battere il suo cuore. Single da diverso tempo e riservatissimo, Raz Degan finalmente esce allo scoperto.















Pare si chiami Stuart, la donna che da circa un anno ha intrapreso una relazione con il bellissimo e affascinante ex naufrago de L'Isola dei Famosi. Non entrano troppo nello specifico della loro storia d'amore ma le foto parlano da sole. Tra i due sembra esserci affinità e le immagini mostrano momenti ricchi di intimità e sorrisi. La donna viene fotografata con lui durante una giornata di shopping nel centro di Roma.















Ma non solo shopping tra i due, bensì anche splendidi tramonti da guardare abbracciati. Ad aver messo in circolo l'indiscrezione, il super informato settimanale Chi che ha sottolineato in un recente articolo che la coppia si è resa ancora più forte proprio durante il difficile periodo di lockdown. E il loro nido d'amore non poteva che essere il trullo di Alberobello dove Raz ha trascorso diverso tempo.









Ma salutata la Puglia, Raz ha deciso, o così pare, di trasferirsi a Roma con lei, non si sa se a lungo o breve termine. Di lei si conosce ancora ben poco e l’unica dichiarazione rilasciata da Raz risale al novembre 2019 nello studio di Verissimo, quando ha definito la donna una “sirena”: “Se lei è speciale? Yes! Non sono mai stato uno che mette in luce la propria vita privata. Sono un po’ all’antica”. Poi la foto a Santorini, con un panorama decisamente romantico e loquace.

