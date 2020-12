“I miei occhi… è successo dopo il contagio”. Iva Zanicchi, il dramma del Covid: il racconto choc

“Prima di tutto voglio ringraziare i medici che ci hanno curato con amore e dedizione, le persone che hanno scritto e anche Mediaset, perché è stata davvero come una famiglia. Non è una sviolinata, mi sono stati vicini tutti, anche tu che non ti sei mai stancata di mandarmi i messaggi di incoraggiamento”, con queste parole Iva Zanicchi aveva raccontato la sua battaglia contro il Covid a Silvia Toffanin.

"Tutto è cominciato il 5 novembre. – aveva raccontato a Verissimo – Ho sentito dei dolori strani a mani e arti e il giorno dopo sono peggiorati. Avevo poche linee di febbre, ma avevo già capito, era il Coronavirus. Pensavo di poterlo evitare, stupidamente, perché sono sempre stata attenta. Non è stato un raduno di famiglia, ma il nipotino di mia sorella ha fatto la cresima. Finito il tutto sono venuti a casa, dopo due giorni eravamo contagiati. Penso sia stato quell'evento a scatenare tutto, ma non accuso nessuno. La causa non è importante".















E ancora: "Inizialmente pensavo di poterlo curare a casa, poi Alessandro delle Iene mi ha consigliato di fare degli accertamenti. Me li ha presi lui, e devo ringraziarlo. Mi hanno diagnosticato la polmonite bilaterale. Ho pianto, ho avuto la sensazione che non sarei più uscita, ma è durata solo un attimo". A causa del coronavirus Iva Zanicchi ha perso il fratello Antonio, anche lui contagiato dopo aver incontrato i parenti. "Con mia sorella ci hanno dimesso dopo nove giorni, e siamo andati da Antonio a salutarlo, convinti di rivederlo dopo qualche giorno a casa. – aveva raccontato – Invece il giorno dopo è precipitato tutto nel giro di dodici ore. Era un cardiopatico, ha sofferto tantissimo e non ce l'ha fatta".















E ancora: “Prima di sedarlo ci hanno fatto fare una video chiamata, e lui non voleva parlare con i figli così. Ha chiesto di parlare con me, perché ero un po’ una mamma per lui, e lui per me era come un figlio. Aveva una bella voce e mi ha detto di salutare tutti e che mi voleva tanto bene. Non l’ho più visto. Capisco la situazione ma trovo così terribile e ingiusto non poter essere vicino ai propri cari”.

Iva Zanicchi è intervenuta in collegamento telefonico a Storie Italiane, la trasmissione di Rai 1 condotta da Eleonora Daniele, per raccontare la sua esperienza con il coronavirus. Anche in questa occasione ha ricordato il fratello Antonio.









“È stato un lutto che ci ha devastati tutti. Io sto benino, sono in via di guarigione. Psicologicamente sono un po’ giù e ho dolori forti e problemi alla vista che prima non avevo”. Iva Zanicchi ha anche ricordato l’importanza del vaccino: “L’ho già dichiarato e lo ribadisco, spero di potermi vaccinare appena sarà possibile. Voglio dare fiducia alla scienza e un po’ meno alla politica. Altri vaccini in passato hanno salvato milioni di persone, bisogna avere fiducia”.

