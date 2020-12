La conduzione del Grande Fratello Vip non è per nulla semplice. Alfonso Signorini ha saputo dare un’impronta precisa al programma. Grazie alla sua cultura e al suo stile inconfondibile Signorini riesce a trattare tematiche a volte ‘frivole’ con originalità e sempre una prospettiva particolare. E così il GF Vip vola nei dati di ascolto con una media del 20% di share. Certo non si può dire che il direttore di Chi sia una sorpresa, piuttosto una gradita conferma.

Ma come riesce Alfonso a mantenere invariato il successo del GF Vip? Beh, forse conviene fare un tuffo nel passato per scoprire il percorso di studi di Signorini. Senza dubbio la sua impronta culturale si è formata negli anni del Liceo Classico Omero di Bruzzano, quartiere della periferia nord di Milano che confina con Cormano, il paese in cui ha vissuto con i genitori. Poi l'università e un insospettabile primo lavoro.















Dopo il diploma Alfonso Signorini ha frequentato l'Università Cattolica del Sacro Cuore dove si è laureato in Lettere Classiche con una specializzazione in Filologia Medievale. Subito dopo l'università Signorini ha trovato lavoro come insegnante di italiano, storia, geografia, greco e latino presso il Liceo Classico dell'Istituto Leone XIII, una scuola privata paritaria del comune di Milano. Dopo alcuni anni, però, ecco che passione per il giornalismo ha conquistato Signorini.















Dai banchi di scuola parlando di Omero e Cicerone al gossip Signorini è riuscito a gestire benissimo questo salto. E, proprio recentemente, dopo essersi affermato come uno dei giornalisti più informati sull'argomento, Alfonso ha scoperto di essere anche un ottimo conduttore. D'altra parte i risultati raggiunti con le due edizioni del Grande Fratello Vip ne sono una conferma lampante.









Per quanto riguarda, invece, la vita privata di Alfonso Signorini sappiamo che ha avuto una storia importante con l’imprenditore e politico Paolo Galimberti. Negli ultimi mesi, però, c’è un nuovo compagno e Alfonso ha dichiarato di essere molto innamorato, anche se sull’identità del fidanzato c’è massimo riserbo. Nel 2011, poi, il conduttore ha scoperto di avere la leucemia. “Dirigevo due giornali, facevo radio tutti i giorni, conducevo più di un programma in tv. Poi una sera la malattia mi è piombata addosso all’improvviso e oggi che, grazie a Dio, ce l’ho fatta, ho capito che il segreto della vita non è credere nel ‘per sempre’, ma credere nel ‘per ora’”, le sue parole qualche tempo fa a Verissimo.

