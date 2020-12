Cesare Bocci sta emozionando milioni di telespettatori della Rai grazie alla serie televisiva ‘Fratelli Caputo’. Indubbiamente può essere considerato uno degli attori più bravi ed amati in Italia. I suoi successi professionali sono sotto gli occhi di tutti, basti pensare a pellicole cinematografiche che hanno davvero ottenuto risultati strabilianti o ad altre fiction, che lo hanno visto protagonista in passato. Si parla invece molto poco di lui per quanto riguarda gli aspetti più privati.

Bocci è felicemente sposato con sua moglie Daniela Spada. Con quest'ultima si è unito in matrimonio ben 27 anni fa, quindi nel 1993. Ciò che si sa è che non ci sono mai stati momenti di rottura e, a distanza di tempo, si amano come il primo giorno. La loro unione è davvero molto invidiata e dal legame è anche nata una meravigliosa figlia, che si chiama Mia. Siamo certi che la maggior parte di voi non l'abbia mai vista, anche perché è abbastanza riservata. Ma ecco spuntare una foto.















Sia Cesare che sua moglie sono da considerare due persone molto gelose della loro privacy, infatti non hanno mai parlato apertamente della loro adorata figlia. Stessa cosa fa Mia, che non è mai uscita allo scoperto pubblicamente. Ma, in un momento di grande amore nei suoi confronti, papà Bocci ha voluto presentare ai suoi follower di Instagram la ragazza, che è decisamente molto bella. Sono davvero pochissime le informazioni su di lei, ma una cosa è sicura: è di una bellezza assoluta.















Classe 1957, Cesare Bocci è nato nel comune di Camerino, in provincia di Macerata. Per quanto riguarda alcune sue esperienze degli ultimi anni, nel 2016 ha recitato nella serie televisiva 'Hundred to Go', mentre l'anno successivo ha condotto il programma 'Segreti, i misteri della storia' su TV2000. Nel 2018 ha trionfato nella trasmissione 'Ballando con le stelle', in coppia con Alessandra Tripoli. Prima dei 'Fratelli Caputo', nel 2019 è stato protagonista in 'Imma Tataranni-Sostituto procuratore'.









Come avete potuto ben osservare, gli occhi di Mia sono incantevoli così come il suo meraviglioso sorriso. Tra di loro pare ci sia un rapporto straordinario, come tutte le figlie vorrebbero avere con il proprio padre. Non è dato sapere se sia fidanzata o che cosa faccia attualmente nella sua vita. L’unica cosa certa è che è nata nel 2000 e quindi ha 20 anni.

