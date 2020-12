“Per sempre nel mio cuore”. Soleil Sorge, il suo primo fidanzato è morto. Ecco chi era, la foto insieme

Soleil Sorge ha partecipato nelle ultime ore a un gioco molto in voga su Instagram. Si tratta di pubblicare alcune foto salienti del proprio percorso di vita. In una di queste è tornata ad attaccare Luca Onestini, il suo ex fidanzato. Soleil ha tuonato senza se e senza ma: “Non ho mai perso tempo, al massimo ho scelto persone sbagliate con cui condividerlo”. Una sferzata giunta a corredo di uno scatto risalente ai tempi della storia con l’ex tronista bolognese.

Pare evidente che tra i due i rapporti non siano buono dopo la fine della loro storia consumatasi davanti alle telecamere del GF Vip 2. In passato l'influencer 26 enne aveva attaccato Onestini dipingendolo come una persona non genuina e arrivista. Lui, dal canto suo, ha più volte replicato rigettando le accuse nei suoi confronti.















Durante quell'edizione del Grande Fratello Vip, dopo la rottura tra i due, Soleil si frequentò con un altro ex volto UeD, Marco Cartasegna, che popolò il trono di Uomini e Donne nello stesso periodo di Onestini. Luca, invece, iniziò ad avvicinarsi a Ivana Mrazova. Il loro amore continua tutt'oggi nonostante da qualche tempo si rincorrano voci che li vorrebbero convolare a nozze o in procinto di diventare genitori.















A colpire i tanti follower di Soleil Sorge è stata un'altra foto che ha postato all'interno delle sue storie. Quella in particolare che la vede insieme al suo primo fidanzato, Kevin. La stessa Soleil ha commentato con tristezza quell'immagine, perché quel ragazzo non c'è più. Lo scatto pubblicato in compagnia del giovane risale al 2010, quando l'influencer aveva 16 anni. Fu un amore adolescenziale che Soleil ricorda con affetto, stima e nostalgia.









“Una delle persone e storie più belle della mia vita – scrive Soleil -. Ora è in paradiso ma lo amo e lo terrò sempre nel mio cuore, in un certo senso come se vivesse dentro di me”. Parole tristi e malinconiche, piene di affetto verso il suo primo amore adolescenziale: “Qui avevamo fatto il nostro primo corso da sub insieme alle Hawaii”, aggiunge l’influencer e modella, opinionista tv. Insomma nonostante tenda sempre a mostrare una scorza dura e un carattere per nulla facile, in questo caso Soleil ha messo in evidenza un lato molto intimo e personale del suo carattere. Si è sciolta in un affettuoso ricordo facendo capire chiaramente che è rimasta segnata dal dolore della perdita di Kevin, un ragazzo molto importante per lei.

