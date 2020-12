Barbara D’Urso ha rilasciato nei giorni scorsi interessantissime rivelazioni sulla sua vita sentimentale: ““La classifica dei valori nella vita per me è: al primo posto i figli, al secondo a pari merito la famiglia e l’amicizia, che viene prima di qualunque fidanzato. In questo momento non c’è nessuno che mi fa battere il cuore, però lo vorrei. Ed è un momento dove ho un sacchissimo di corteggiatori”. E ‘Novella 2000’ è riuscito anche a saperne qualcosa in più, come riferito dal giornale.

Forse c’è dell’altro. Almeno secondo l’amico e collega Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 nonché assiduo frequentatore dei suoi salotti televisivi di Canale 5. Lungo le colonne di Libero Quotidiano il giornalista ha assicurato che la conduttrice campana ha una relazione che però risulta ‘inafferrabile’; persino a lui che spesso calca gli studi orchestrati dalla stessa Barbarella. “Ho un solo cruccio con lei: non riesco a beccarla con il suo amore segreto. Sono certo che c’è, ma sfugge”. (Continua dopo la foto)















Nelle ultime ore è ritornata a parlare, ma non in televisione, visto che è in pausa con le sue trasmissioni per le festività natalizie. In un messaggio social ha toccato uno dei temi che le stanno più a cuore, ovvero l’omosessualità. Infatti, ha letto su ‘Libero Quotidiano’ alcune affermazioni di un monsignore, che si è espresso con frasi omofobe. E lei ha perso la pazienza: “Continuerò a dire ancora e ancora e ancora che l’omosessualità non è una malattia”. Per poi aggiungere dettagli. (Continua dopo la foto)















Carmelita ha infatti detto ai suoi follower: “E che ognuno è libero di amare come vuole e chi vuole”. Tutti hanno stavolta lasciato messaggi molto belli, che ha finalmente unito tutti. E nelle scorse ore si è invece soffermata sulla neve caduta copiosa sulla città di Milano: “Fino a ieri così. Con un sole meraviglioso che sorride e io con gli occhiali. Ed oggi invece tanta neve a Milano”. Ora la gente non spera altro che rivederla nuovamente all’opera nel piccolo schermo, bisogna solo pazientare. (Continua dopo la foto)









Tornerà a inizio anno nuovo, come sottolineato anche a Live, e per la precisione domenica 10 gennaio, il pomeriggio con Domenica Live, un’edizione grazie “il 10 gennaio con Live – Non è la D’Urso e l’11 con Pomeriggio Cinque”, ha detto salutando il suo pubblico a cui ha augurato buone feste. Ma anche se in vacanza, Barbara non dimentica di aggiornare i suoi fan e su Instagram ha fatto sapere che in questi giorni si sta rilassando al mare.

“È vero che ha preso tutti questi soldi?!”. Fabio Fazio nella bufera per il super ospite