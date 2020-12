Oggi così, ma ve la ricordate prima del successo? Com’è cambiata nel giro di pochi anni Jasmine Carrisi

Jasmine Carrisi, avete mai notato la differenza? La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso continua la sua scalata verso il successo, ma forse non tutti ricordano quando l’adolescente ha cominciato a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. Infatti, riavvolgendo il nastro, non occorrono occhi troppo attenti per notare la sconvolgente differenza tra il ‘prima’ e il ‘dopo’.

Prima di diventare una piccola Vip e prima di essere la super bionda figlia della coppia pugliese, Jasmine appariva in modo del tutto diverso. La trasformazione è sconvolgente, ancora più se si pensa alla sua giovane età. Orami 19enne, la piccola principessa di casa Carrisi ha fatto molta strada, stravolgendo look e immagine. Oggi l'abbiamo vista al fianco del padre come giudice di The Voice Senior, ma prima di tutto questo?















Si comincia da un hair look decisamente diverso negli anni. Se prima Jasmine era affezionatissima ai capelli lisci lunghi e castani, oggi la ritroviamo del tutto diversa. Infatti, sul palco di The Voice ha spopolato con uno stile da trapper con tanto di look animalier, per poi optare per abito total pink. E pensare che durante le prime apparizioni pubbliche portava solo abiti da sera.















Non ha mai perso una sola caratteristica: la somiglianza con la madre. Ma per tutto il resto, non si può dire che Jasmine abbia fatto a meno di seguire mode e tendenze che la riuscissero a portare tra i profili più cliccati e seguiti di sempre. Tolti gli abiti da bambolina, Jasmine ha iniziato a sfoggiare look decisamente più 'provocanti', forse ispirata dalle passerelle milanesi dove ormai vive e studia.









Dal 2017, anno in cui per la prima volta ha recitato nel film in costume “La dama e l’ermellino” ad oggi, di tempo ne è passato e anche il suo guardaroba si è decisamente arricchito. Senza contare i numeri da capogiro che in pochi anni ha saputo conseguire sui social: ben oltre 88mila followers e la nomination assoluta come icona di stile.

