Come ben sapete, Chiara Ferragni e Fedez amano poter condividere con i loro follower gli aspetti anche più privati della loro vita. E uno dei protagonisti è quasi sempre il piccolo Leone, in attesa della sua sorellina che nascerà tra un paio di mesi. Nelle ultime ore la coppia ha postato alcune immagini, che li ritraggono nella neve, caduta copiosa in queste ore su molte parti d’Italia. Dopo aver pubblicato numerosi scatti simili, i fan si sono subito accorti di uno strano dettaglio.

Già recentemente la super imprenditrice digitale aveva fatto scalpore con uno scatto favoloso in topless. A coprire il suo seno ci sono esclusivamente le mani. L'istantanea è stata apprezzata da migliaia di persone, che l'hanno inondata di mi piace. Sono state soprattutto le donne a scherzare su questa immagine. Una fan le ha detto: "Ma dov'è il pancione?", a testimonianza del fatto che il suo fisico è sempre perfetto. Ora però nuovi commenti si sono abbattuti sui Ferragnez e il figlio.















Si sono dunque ripresi all'interno di un parco completamente innevato, situato a Milano. Tutti e tre si stanno divertendo moltissimo e giocano, fotografandosi anche vicino a dei pupazzi di neve. Ma guardando attentamente le istantanee, alcuni utenti si sono accorti di un particolare incredibile: "Ma Fedez indossa scarpe da ginnastica normali e anche Leone non ha vestiti da neve. Possibile che proprio loro non avessero outfit adatti?". E c'è stata una sorta di risposta della donna.















In una storia messa su Instagram, la stessa Ferragni ha detto rivolgendosi al marito: "Ma non abbiamo guantini da neve per Leone?". Questi invece altri commenti dei follower di Chiara sotto le foto: "Bellissimi voi e la neve", "Ma come siete belli sotto la neve. Leo poi è felicissimo", "Amori, che belli che siete". Altri hanno aggiunto ancora: "Siete stupendi", "Bellissimi, trascorrete buone feste". Un successone dunque le immagini, anche se quel dettaglio resta davvero inedito.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Inevitabili su Chiara Ferragni sono circolati nelle scorse settimane i rumor sul sesso del secondo figlio dei Ferragnez. E anche questa volta i fan più attenti agli indizi ci hanno indovinato: è in arrivo una femminuccia. I Ferragnez al completo erano tutti sul divano, in totale relax, quando il rapper chiede a Leone il nome della sorellina. E lui risponde sicuro: “Peppino”. Davvero esilarante.

