Per la “non gioia” di tutto il suo pubblico femminile, Damiano Carrara ha una fidanzata. Lo si era capito un mesetto fa, quando il bellissimo pasticciere di Bake Off da sempre restio a condividere il suo privato aveva pubblicato la prima foto di coppia. Ma solo ora, per Natale, il 35enne toscano ha deciso di mostrare il volto della fortunata che ha rubato il suo cuore.

Fino a ieri, appunto, ne conoscevamo solo il sorriso, mostrato attraverso uno scatto di un tramonto sul mare e due sagome in primo piano. “Momenti speciali”, la didascalia di Damiano Carrara che usciva così allo scoperto. Ma come detto la foto mostrava i due in controluce, quindi mistero sull’identità della fidanzata dello chef. Un dettaglio che lasciava chiaramente intendere come Damiano rimanesse ancorato alla volontà di non sbilanciarsi sulla sfera personale. (Continua dopo la foto)















Se il lato privato è custodito gelosamente, quello pubblico è ormai conosciutissimo. Damiano Carrara, che è di Lucca, ha raggiunto il successo trasferendosi prima a Dublino e poi negli Usa, dove ha lanciato la una pasticceria in California ‘Carrara Pastries’. Ma al ritorno in Italia il suo appeal mediatico è stato notato da Real Time, che da anni ormai lo mette al centro dei programmi di cucina più importanti del palinsesto. (Continua dopo la foto)















Dopo Bake Off Italia con Benedetta Parodi, ora Damiano Carrara è di nuovo impegnato in quelle cucine colorate ma con i piccoli. Insieme a Ernst Knam è ancora lui il giudice di Junior Bake Off, il format condotto da Alessia Mancini e Flavio Montrucchio. Ma ora, come anticipavamo, ha deciso di mostrare il volto della sua metà in una foto in cui, in posa sotto l’albero e in cui i due si guardano con occhi pieni d’amore. (Continua dopo foto e post)









Naturalmente il pubblico social si è concentrato sulla prima foto a volto scoperto della fidanzata. È ancora mistero su chi sia, dal momento che lo chef si limita a postare foto senza aggiungere tag né specificare il suo nome. A oggi sappiamo solo che è biondissima e bellissima. E, si scherza eh, le fan non hanno preso bene questi auguri di coppia: “Ti sembra il modo di fare gli auguri di Natale?”, si legge. E ancora: “Ora si spiega perché non sei passato Natale, e io che aspettavo il pacco”, “E la fidanzata non sono io…” e “E fu così che spezzò migliaia di cuori il giorno di Natale…”.

