Completamente nudi. Andreas Muller e Veronica Peparini, alla faccia dello scatto inedito! E lui mostra pure il lato B

Andreas Muller e Veronica Peparini ‘stuzzicati’ da un fan. La coppia decide di rispondere alla simpatica ‘provocazione’ di un fan condividendo una foto inedita. Detto fatto Muller e la Peparini nel giro di poche ore diventano i più cliccati sui social. Impossibile non mostrare apprezzamenti di fronte a tanta bellezza. La foto fa subito parlare tutti e poco dopo arriva anche un secondo scatto ancora più ‘hot’.

Ogni Vip cura a proprio modo il rapporto con i fan e così è accaduto anche al ballerino di Amici e alla compagna nonchè insegnante di danza. Muller e Peparini se lo possono permettere, sia per affiatamento che per bellezza. Infatti la loro storia d'amore dura ormai da circa due anni ed è stato il palcoscenico di Amici a permettere che si incontrassero, lei nel ruolo di insegnante e lui in quello di ballerino.















La coppia è stata apprezzata fin da subito per la discrezione con cui tutto ha avuto inizio. Infatti in un primo momento i due professionisti hanno deciso di tenere il loro rapporto lontano dall'occhio indiscreto delle telecamere e del gossip, spinti da decisioni personali e anche professionali. Solo dopo qualche mese è stata ufficializzata la loro relazione e da quel momento in poi Andreas e Veronica continuano comunque a non mettere in piazza troppo della loro vita privata.















Ma ogni tanto qualche piccolo strappo alla regola si può commettere ed è quello che è accaduto nelle ultime ore. Infatti, sollecitati da un utente che ha scritto "Pubblica una foto inedita con Veronica Peparini", Andreas non si è di certo tirato indietro. Detto fatto, la foto inedita ha raggiunto il record di visualizzazioni. E basta guardare per comprendere il motivo.









Una serie di stories su Instagram hanno messo in bella mostra i doni di Madre natura. Ebbene si, i due si sono mostrati in una serie di scatti completamente nudi, Nel primo scatto, Andreas compare abbracciato alla compagna Veronica Peparini, Entrambi rivolti verso uno specchio, ma non solo. Per concludere in bellezza, Andreas ha pensato bene di mostrare anche il suo scultoreo lato B. Insomma, per molti non poteva esistere regalo migliore.

